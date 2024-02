Los gallegos reflexionan: la estabilidad del PP o la incerteza del BNG-PSOE

Un día para la jornada de elecciones del 18F. No solo se juega el futuro de Galicia sino que también el de España: Alfonso Rueda necesita una mayoría absoluta para revalidar en la Xunta.

A horas de que comience la jornada electoral en Galicia más incierta de los últimos años, con encuestas que apuntan a unos ajustados resultados para lograr llegar al Ejecutivo regional, los gallegos están sumidos en la jornada de reflexión. También los candidatos a las elecciones del 18F.

Tal y como venimos apuntando en ESdiario, se trata de unas elecciones trascendentales en las que la ausencia de Feijóo como candidato a la Xunta, quien ha cosechado las muy plausibles cuatro -y consecutivas- últimas mayorías absolutas del PP de Galicia, posiciona a su sucesor, Alfonso Rueda -el que fue su vicepresidente antaño-, en un duro examen electoral: no solo ganar, que seguro que lo hará y por goleada, tal y como indican todos los sondeos publicados, sino que alcanzar la quinta mayoría absoluta de los populares gallegos. El reto, pues, no es ganar sino salir victorioso de una forma absoluta. De otra forma, el BNG y el PSOE, ya lo han evidenciado y ratificado, se unirán en coalición para forjar un cambio de color en el Gobierno gallego.

El candidato del PP Alfonso Rueda, caminando desde primera hora de la mañana junto con su familia por el Monte Pedroso de Santiago de Compostela -tal y como confirman a ESdiario-, tras una larga y dura campaña electoral, mantiene la esperanza. "Hay partido", entonan fuentes solventes del PP de Galicia consultadas por este periódico. Pero son realistas. Es difícil conseguir esa quinta mayoría absoluta. "Prudencia", aseguran al ser preguntados por un vaticinio para el 18F.

Los escenarios posibles en el 18F

Ciertamente, todas las encuestas, incluidos los trackings internos del PPdeG a los que este periódico ha accedido, apuntalan la real posibilidad de obtener, al menos, los 38 escaños que garantizarían la mayoría absoluta el Parlamento regional de un total de 75 escaños. Está, es obvio, el panorama ajustado. "No alcanzar la mayoría absoluta significaría perder 5 escaños", aseveran fuentes del PP gallego a ESdiario para explicar que no es un escenario, mucho menos, que se dé fácilmente. Muy mal se tendrían que dar las cosas, como se dice coloquialmente. O, como dicen los gallegos, "malo será".

Además, tal y como publicamos en exclusiva en este periódico, el BNG, precisamente, tal y como ha podido conocer en exclusiva este periódico, maneja desde inicios de esta semana -última semana de campaña- un sondeo interno muy poco halagüeño para los nacionalistas y socialistas. Concretamente, el vaticinio electoral de los nacionalistas es que el Partido Popular alcanzaría los 39-40 escaños (superando los 38 mínimos para la mayoría absoluta), el BNG subiría a los 23-24 escaños y el PSOE quedaría en 12 escaños. Una aritmética, por tanto, que les impediría llegar a la Xunta de Galicia.

"Nosotros siempre decimos que las encuestas no dejan de ser marcadores de tendencia. Y lo que estamos viendo en las encuestas es que el Partido Popular mantiene su apoyo mayoritario de los gallegos y de las gallegas y como el Partido Socialista se está hundiendo. Y ese voto lo recoge el Bloque nacionalista gallego", incide a este periódico la secretaria general del PP de Galicia Paula Prado.

Democracia Ourensana, podría dar la sorpresa

Un tercer escenario que cada vez está cobrando más dosis de realidad -al menos- lo representa la irrupción de Democracia Ourensana en el Parlamento gallego. Son ya múltiples sondeos los que le otorgan un escaño y la sorpresa podría ser todavía mayor.

En el hipotético caso en el que el PP perdiera la mayoría absoluta, de entrar en la Cámara regional gallega el partido de Gonzalo Pérez Jácome, actual Alcalde de Ourense, éste sería clave para la gobernanza en Galicia.

Y las únicas exigencias de Democracia Ourensana, al margen de cualquier cuestión ideológica y programa electoral, se resumen en: más inversión para Ourense. Como paradigma de partido provincialista, se quedará con la opción que le reporte más mejoras en infraestructuras y recursos económicos para la provincia "olvidada" de Galicia, aseguran a este periódico fuentes solventes consultadas del partido.

En otras palabras, que en su elección a la hora de apoyar a Ana Pontón o Alfonso Rueda, de darse el caso, no se dejarán guiar por ideologías: les da igual que unos sean nacionalistas y los otros no. Quien le asegure unas mayores consecuciones, de cara a vendérselas -además- a su electorado ourensano, será a quien apoyen, afirman tajantemente fuentes muy próximas al Alcalde de Ourense.

La necesaria concentración del voto en Galicia

Otra de las claves que sobrevuelan las elecciones en Galicia es la ineludible necesidad de concentrar el voto para optimizar el resultado. La barrera electoral -el porcentaje mínimo de votos para entrar en el reparto de escaños- dispuesta en el Estatuto de Galicia, del 5%, muy alta en comparación con otras regiones que poseen el 3%, obliga a obtener un importante mínimo de votos para alcanzar, al menos, un escaño en el Parlamento gallego.

Es por ello que los populares han venido clamando, sin ir más lejos este viernes en el mitin de cierre de campaña en A Coruña, no solo una masiva movilización masiva este domingo 18 de febrero sino que, además, a la concentración del voto en torno al PP. Y es que, en efecto, el que Vox se presente amenaza con una pérdida de votos del PP que se traduzca en la nada: tal y como apuntan todos los sondeos, sin excepción, Vox no entrará en el Parlamento regional. Ergo, los votos de Vox no servirían para forjar un escudo contra el nacionalista y el socialismo que amenazan con un cambio de color del Ejecutivo.

En este sentido, y bajo un total éxito de convocatoria, el líder del PP nacional, Núñez Feijóo, este viernes en sus últimas palabras antes de la jornada electoral del próximo domingo 18 de febrero, ha aseverado que hace falta concentrar el voto en el PP para que Galicia “siga funcionando a más revoluciones” y para que no gobierne “un conjunto de partidos, soberanistas incluidos”. Porque “esto va de separatismo o de estar juntos”, ha clamado ante miles de militantes y simpatizantes del PP.