Belarra atribuye a la "mirada machista" de los jueces los fallos de su ley

Lejos de aceptar errores desde Podemos siguen insistiendo en que la culpa de lo que está sucediendo es de todo el mundo menos de ellos, cuando ha quedado demostrado que estaban avisados.

Por mucho que la presión social ya sea insostenible y que hasta el propio Gobierno haya tenido que echar marcha atrás de manera unilateral y anunciar la modificación de la ley del solo sí es sí, desde Podemos siguen insistiendo que el único problema es que la ley se está aplicando mal. Ni rastro de arrepentimiento ni de reconocer los errores, como por ejemplo, ignorar los avisos de expertos y políticos mientras se estaba gestando.

No solo eso, si no que echan la culpa directamente a una "minoría" de jueces que son los que están haciendo mal su trabajo y no existe un problema mayor en la norma. En esta ocasión, ha vuelto a incidir en esta idea la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. De hecho, la también ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, sigue echando balones fuera y ya no solo acusa a los jueces, si no que los insulta.

Lo ha hecho durante una entrevista en La Hora de la 1 deTVE, donde ha asegurado el problema pasa por esa incorrecta aplicación que se está haciendo de la ley por parte de jueces con "mirada machista y patriarcal".

"Cuando una ley nueva entra en vigor y cambia la visión, recoge lo que miles de mujeres dijeron en la calle, que no es abuso, es violación, tarda un tiempo. Hay jueces que siguen con una mirada machista y patriarcal, y no aplican de manera correcta la ley".



📽 @ionebelarra pic.twitter.com/uqkNg4bQlk — Podemos (@PODEMOS) February 1, 2023

En cuanto a la rebaja de condenas a agresores que se han producido, la ministra ha recalcado que esta ley, al igual que pasó en el año 2004 cuando se aprobó la ley de violencia de género, "tarda un tiempo" en aplicarse bien.

Ione Belarra, sobre la ley del "sólo sí es sí": Cuando una ley entra en vigor, tarda mucho tiempo en aplicarse bien (...) Hay jueces que siguen aplicando una mirada machista y patriarcal" https://t.co/rscwNdtsL3#LHIoneBelarra pic.twitter.com/v267JG3Yku — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 1, 2023

Belarra ataca al PSOE

Además, la ministra ha asegurado que a sus socios del Gobierno les "tiemblan las piernas" y se han visto obligados a acometer una reforma de la ley del solo sí es sí. "Yo creo que ya ha quedado claro a lo largo de esta legislatura que en este Gobierno hay dos fuerzas políticas, una a la que le suelen temblar las piernas y otra a la que no. Yo creo que, en este caso, el PSOE estás sometido a muchísima presión por parte del PP y también de la derecha judicial y mediática y se ven obligados a plantear algún tipo de reforma", ha apuntado.

También ha afirmado que están haciendo propuestas para cumplir con "esa exigencia" del PSOE que quiere reformar la ley, pero, eso sí, "sin tocar el corazón de la ley que es el consentimiento", ha matizado. Preguntada acerca de en qué momento se encuentra la negociación, la ministra ha expresado que le produce "sonrojo" escuchar al Partido Popular "presentarse como adalid de la defensa de los derechos de las mujeres".