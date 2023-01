Nuevo año 2023 de cambio político: ESdiario relanza su canal de vídeos

Benjamín López y Hugo Pereira analizan el previsible cambio político que sucederá en España en este año 2023 y anuncian el relanzamiento del canal de vídeos de ESDiario

De forman tendencial las encuestas de las empresas demoscópicas privadas -no en el caso del CIS dirigido por el socialista Tezanos- muestran un palpable cambio en el panorama político español y, consecuentemente, es previsible que acabemos este año e iniciemos el próximo con un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo. Y no solo a nivel nacional. Se espera, además, que los más próximos -y más cercanos- comicios autonómicos y municipales se conviertan en una especie de plebiscito que acabe por ratificar el, para muchos, necesario cambio de siglas y color del que more en La Moncloa.

Las encuestas aúpan a Feijóo

En este sentido, tal y como ya avanzábamos en ESdiario, el líder del Partido Popular estrenaba el nuevo año 2023 aumentando su ventaja sobre Pedro Sánchez en las encuestas. En concreto, la encuesta publicada por Sigma Dos da a los populares 135 escaños y 30,9% de los votos frente a un PSOE que baja a los 93 diputados y un 24,8% de los votos. Alberto Núñez Feijóo llegaría a La Moncloa con el apoyo de Vox, que con sus 52 diputados hace que el bloque de derechas supere con creces la mayoría absopluta en el parlamento de 176 diputados.

Como decíamos, todas y cada una de las encuestas privadas dan como ganador a un Feijóo que se enfrenta a un intenso año en el que el aparataje mediático y de marketing político de Ferraz y La Moncloa tratará de someterlo a un desgaste político y social de suma cero: o gana Feijóo a tal feroz campaña o Sánchez y sus habituales socios pueden lograr revalidar su estancia en el Poder Ejecutivo. Nada está, por el momento, decidido. Hay todavía riesgo para Génova. Porque ante la sondeocracia, debe primar la democracia y sus urnas. No se puede, en fin, bajar la guardia.

Difícil situación económica de España

A nivel económico, estamos en una situación límite. Antes de que la pandemia cambiara nuestras vidas, la situación económica de España ya no era nada halagüeña. Porque, desde luego, por mucho que lo repita Pedro Sánchez, no toda la culpa es de la COVID ni de la horrible invasión de Putin en Ucrania -que son, desde luego, dos factores determinantes-: el sobreendeudamiento de España ante el incesante aumento de un gasto público que, en no pocos caso, es superfluo; y la inflación, ante décadas de dopaje vía estímulos monetarios en la eurozona, ya se vislumbraba.

ESdiario relanza su canal de vídeos

Desde ESdiario, como desde hace décadas venimos demostrando, estamos comprometidos con nuestros lectores y espectadores en ofrecerles la mejor información y con calidad. Será este un año especialmente vivo en información política y económica. Y para llegar a todavía más personas, nos complace anunciar que estamos relanzando nuestro canal de vídeos en el que ofreceremos entrevistas, análisis y un sinfín de información audiovisual que, además, tendrán su reflejo en esdiario.com.