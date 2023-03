'El Mediador' señala al Gobierno de Pedro Sánchez: "trabajaba sin contrato"

Marco Antonio Navarro, 'el Mediador' en la trama de Tito Berni, concede una entrevista en exclusiva a ESdiario en la que desvela que trabajaba 'en negro' para gobiernos del PSOE.

'El Mediador' continúa destapando información de interés que afecta al PSOE en el marco de la trama de Tito Berni. Concretamente, en una entrevista en exclusiva para ESdiario desvela ahora que presidía reuniones de "alto voltaje" para el Gobierno del PSOE pero que lo hacía sin estar contratado, esto es, 'en negro'.

Ante la crucial pregunta de ¿en qué condiciones trabajaba usted?, Antonio Navarro Tacorente se muestra tajante en su respuesta: “Te voy a contestar radicalmente. Mi defensa emprenderá acciones legales contra todo Gobierno con el que yo haya colaborado y que yo pueda acreditar que trabajé para ellos. Ya le puedo decir que estamos hablando del Gobierno canario, el Ayuntamiento de Gran Canaria y los ministerios de Madrid”.

“¿Por qué acciones legales?, ¿no estaba legalmente contratado?”, le inquiere el periodista de ESdiario. 'El Mediador' es claro en su respuesta: “Yo no estaba contratado, y como digan que yo lo estaba y yo pueda acreditar que no lo estaba, pues bueno, que la Justicia que intervenga también. Yo he trabajado, no he cotizado, me deben dinero y pues nada, a la batalla. Ya ellos mañana en Canarias lo están preparando, y no pierdo nada en denunciar”. Con esta contundencia explica Antonio Navarro Tacoronte que no estaba contratado por ninguna Administración, tampoco por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Esta declaración es muy reveladora ante unas futuras medidas legales que 'el Mediador' puede emprender contra el PSOE. Y se trata, además, de toda una línea de investigación que todavía no se había desvelado en torno al 'Caso Mediador'. En este sentido, el entrevistado añade que: “Si he estado cuatro años en varios departamentos, quedará algún rastro de algo. En alguna mesa estaré yo sentado presidiendo alguna mesa de un consejo. Si no soy nadie, ¿por qué estaba presidiendo un Consejo?” ha asegurado Tacoronte.

“¿Un Consejo de qué?" cuestionó el periodista de ESdiario. El entrevistado, empero, ha omitido directamente la pregunta, respondiendo que es “un consejo de cosas que vuelan por el cielo”. “¿De drones?", se le inquiere a 'el Mediador', pero éste ha vuelto a desviar la pregunta respondiendo: “Usted lo dice, eso no lo digo yo”.

'El Mediador' muestra fotos en las que se le ve presidiendo reuniones

Ante estas declaraciones y su reconocimiento de haber trabajado sin estar contratado, Marco Antonio Navarro ha incidido en el tema y ha declarado que “siempre he dicho que los móviles es la mayor tecnología que hay, pero también es lo peor que hay. Esta foto que yo podré enseñar – ahora si la encuentro – , la voy a enseñar pero es una cosa que está en un sumario y que yo no tengo que demostrar nada”.

Tras sacar el móvil y mostrar varias fotos durante la entrevista ha afirmado que “esto lo publicó un medio de prensa en Canarias, lo publicó el “Canarias7” . Se trata de una mesa del Gobierno canario donde se está llevando a trámite algo que dio mucho de qué hablar. Hay un tío calvo en el medio presidiendo la mesa [dando a entender que de él]”.

En el momento en el que se le pregunta si confirma que es él el que está presidiendo una reunión de "alto voltaje" -como la califica el entrevistado-, evita inicialmente responder de forma directa a la cuestión y asegura que “puedo decir que no soy yo. Bueno todo el mundo puede decir que no soy yo. Pero mire, esto no es una foto, es un vídeo". Pero acaba por asegurar que "en esta foto –que es una mesa del Gobierno canario – ¿quién preside la mesa? Yo”, se responde a sí mismo. Y tras una serie de preguntas retóricas, sentencia: “Mi pregunta es, ¿qué hago yo presidiendo esta mesa?”.

Esta declaración va sumando más importancia a medida que la entrevista transcurre y, lo que es más importante, a medida que sigue profundizando: “A mi derecha está el director general de ganadería. Un poquito más adelante, está la empresaria la cual tiene contratos con el Gobierno Central [de Pedro Sánchez] de drones. Y a mi izquierda está don José Suárez. Yo no voy a entrar en temas judiciales, solamente le digo que yo estaba y yo no voy a aclarar por qué estaba, lo tienen que aclarar ellos”.

Lo crucial es conocer al 'cabecilla' que puso a Tacoronte a presidir dicha mesa; pero, tras preguntarle por ello, se opone y asegura que no va a decir quién "le puso o no le puso". “Vamos a ver, es que yo entiendo que usted me haga esa pregunta, pero yo te la contesto. Es como decirle, ¿yo le puse el condón para que se la metiera a la chica?, ¿sí o no? Es que yo llego a la mesa, y además se me ve serio en esta foto, en esta misma ¿no? Se me ve hasta socialista” ha concluido con firmeza ‘El Mediador’.

¿Están implicados Patxi López y Marlaska en el 'Caso Mediador'?

Desde ESdiario hemos querido saber más sobre si Patxi López y Marlaska están implicados en este asunto. Así, preguntado sobre las declaraciones de Patxi López en la rueda de prensa del Congreso, donde reconoció que no tenía constancia de que hubiera ninguna otra actitud con comportamientos deshonestos dentro del PSOE más allá de la del Tito Berni, responde Antonio Navarro Tacoronte: “Cuando el señor este que usted dice [refiriéndose a Patxi López], entiendo que es toda España. Mi pregunta es, si es toda España, ¿qué pinto yo presidiendo una mesa de contratación del Gobierno Socialista?

A lo que ha proseguido declarando lo siguiente: “Voy más allá, vamos con otra 'fotito' que hay por aquí, es en Madrid con Don Bernardo, Don Antonio Bautista y yo”. “¿De qué estaban hablando en esa foto” ha inquirido el periodista de ESdiario. “¿Usted cree que yo me voy a acordar de lo que estábamos hablando nosotros en ese momento. Sinceramente, ¿usted cree que a mí me apetece recordar eso? No, no me apetece”, contesta ‘El Mediador’.

“¿Hasta qué punto está el Ministro Marlaska implicado?, ¿alguna vez usted habló con él?", pregunta finalmente el periodista. “No, le repito que yo no voy a entrar en lo que hablé o no hablé. Yo le digo a usted que los drones salen de un Ministerio y yo no tengo que dar explicaciones de dónde salen, que la de quien tenga que darlas”.

El abogado de 'El Mediador' ratifica que trabajaba 'en negro' para gobiernos del PSOE

Desde ESdiario también le hemos hecho una entrevista en exclusiva al letrado de Antonio Navarro Tacoronte, Antonio Brito, quien ha ratificado las palabras de su cliente.

Preguntado, así, por el trabajo sin contrato que 'El Mediador' prestó a Administraciones gestionadas por el PSOE -Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Gran Canaria y ministerios-, responde: "no me consta que haya trabajado en la Administración Pública, ni como funcionario, ni como contratado laboral, ni tan siquiera como autónomo. Vamos a ver. Pero es que en el sumario, que por desgracia se ha publicado hasta la náusea en todos los medios, consta que hay fotografías de la presencia de mi cliente presidiendo reuniones. Lo que a mí me asombra es que ahora dicen que nadie lo conoce, que él pasaba por allí. Entonces mala estrategia, mala estrategia política".

Se trata, como se puede comprobar en esta exclusiva de ESdiario, de un tema muy delicado que se está investigando en estos momentos y que abre una nueva ventana de información en el marco del 'Caso Mediador' más allá de las presuntas fiestas con prostitutas, cocaína y un diputado -al menos- del PSOE implicado.