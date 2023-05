El consumo de prostitución en PSOE y Podemos: siniestro robo de 20 pendrives

Susana Pastor, presidenta de la mayor asociación de prostitutas de España, denunció el asalto a su vivienda y robo de 20 pendrives. Lo vincula en su declaración al Caso Mediador.

Pasaban de las 19:15 de la tarde cuando el pasado sábado 13 de mayo entraron a robar en el chalet que Susana Pastor, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales (ASTRAS), posee en el municipio valenciano de Torrent.

Todo transcurrió muy rápido. En tan solo una hora y media, aprovechando su salida para dar un paseo con su pareja, asaltaron la vivienda unifamiliar, parapetada por una valla de dos metros y dos puertas de entrada, revolviendo absolutamente todas las estancias de la planta baja y el altillo, cajones incluidos, que la conforman.

No les fue complicado entrar al -o los- asaltantes. Si bien la puerta exterior estaba completamente cerrada, la interior estaba entreabierta -no siendo visible desde el exterior- para que sus dos perros pudieran entrar y salir de la vivienda al jardín.

Cuando regresaron a casa, sobre las 21:15 horas, lo primero que echaron en falta fue el recibimiento de sus dos perros. Nada más entrar en la vivienda, encontraron la explicación. Ningún cajón estaba en su sitio, todo volcado por el suelo y sus dos mascotas encerradas, con síntomas de haber sido dormidas con pastillas, en el cuarto de baño.

Imagen de cómo quedó la cocina de la denunciante tras el asalto

Esa misma mañana, sobre las 10:45 horas, tal y como Susana Pastor cuenta a ESdiario, cuando salió de su domicilio notó que un BMW modelo X5 de color blanco -del que no pudo retener la matrícula- la siguió. En el interior del vehículo iban dos personas. Intencionalmente la denunciante se desvió por caminos rurales, cambiando de carretera en varias ocasiones, para ratificar que la estaban siguiendo. Tras comprobarlo, bastante nerviosa, tomó camino hacia la Comisaría de la Policía Nacional y ya fue cuando el vehículo que la seguía se desvió.

En la imagen se aprecia cómo los asaltantes revolvieron todos los cajones

Un robo poco habitual: solo se llevaron 20 pendrives

Tal y como consta en la denuncia que la afectada interpuso en la Policía Nacional, a la que ESdiario ha tenido acceso, de todas las joyas y dinero en efectivo, además de otros bienes de valor, que poseía en el interior de la vivienda, tan solo han sustraído los 20 pendrives que recientemente había comprado.

Denuncia de Susana Pastor ante la Policía Nacional tras el robo sufrido en su vivienda

Se trata, desde luego, de un robo muy poco habitual y con una posible intencionalidad: hacerse con las imágenes y vídeos sensibles que la presidenta de la gran asociación de prostitutas de España aseguró -en medios- haber visto de grandes empresarios y altos cargos políticos, además de múltiples diputados, consumiendo prostitución.

En los pendrives robados, sin embargo, tal y como confirma la denunciante a ESdiario, “no había ninguna imagen ni vídeos sensibles, tan solo información de la asociación que presido y que voy repartiendo en las reuniones a las que asisto”, incide. Es decir, el o los asaltantes, lo determinará la investigación policial, no se llevaron ningún tesoro.

Imagen de cómo quedó el salón tras el asalto en la vivienda y el robo de los 20 pendrives

En este sentido, una de las hipótesis que manejan los investigadores de la Policía es que el robo estuviera motivado como un toque de atención, una amenaza, para Susana Pastor. Esto es, que los asaltantes quisieran advertir a la presidenta de ASTRAS a lo que se enfrenta si continúa hablando en medios de comunicación y prevenirla, además, de que enseñe algún material sensible -fotos o vídeos- que afecte bien a empresarios o bien a políticos.

Altos cargos del Gobierno fotografiados con prostitutas

Susana Pastor tiene muy claro a quien se enfrenta cuando denuncia la hipocresía de algunos -como el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes- que condenan la prostitución por la mañana y la consumen a la noche: al Gobierno de España, fundamentalmente.

Hace unas semanas, la presidenta de la mayor asociación de prostitutas de España aseguró a ESdiario -tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia- que: “Si nosotras habláramos el Parlamento caería”.

A la pregunta de si algún alto cargo del Gobierno de España ha consumido prostitución, ella responde con claridad: “Sí”.

“Yo sí que te digo que sí, que hay altos cargos y que bueno, es que al final somos necesarias para todo el mundo. Y estas fotografías [se refiere a las del Tito Berni] lo sigo diciendo, las vi desde el mes de junio. Lo que pasa es que nosotras no queríamos que saliera, ¿vale? Porque sabíamos lo que nos iba a venir encima, pero nosotros esto lo sabemos desde el mes de junio. Entonces si yo lo sé desde el mes de junio, que no soy nadie, ¿desde cuándo lo sabe este gobierno?”, se pregunta Susana Pastor.

Y, más concretamente, a la pregunta de si existen fotografías de diputados de PSOE y Podemos -los que quieren abolir la prostitución y que hasta votan en contra de ella en el Congreso-, además de altos cargos del Gobierno, la presidenta de ASTRAS asegura a ESdiario que “yo la del tito Berni no es la única que vi, vi más”. “Yo no las tengo pero sí he visto esas fotografías”, se ratifica.

La investigación del robo está en marcha. Y las incógnitas que entraña son múltiples. Ahora tocará determinar si estas declaraciones y la sustracción forzosa de 20 pendrives del domicilio particular de Susana Pastor adquieren relación. La investigación principal circula en esta hipótesis.