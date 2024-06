El PSOE no quiere ni cupo ni referéndum pero reconoce: "Decide el Gobierno"

Desde el PSOE lanzan un órdago a ERC ante las exigencias de "soberanía fiscal" y un referéndum, advirtiendo de nuevas elecciones, pero reconocen que Pedro Sánchez tomará la decisión final.

El intento de investidura del socialista Salvador Illa en Cataluña está certificando lo que desde ESdiario veníamos advirtiendo desde el inicio de la actual legislatura de Pedro Sánchez: uno, la inestabilidad del Ejecutivo al depender de unos socios independentistas que están, incluso, en pugna electoral y poseen intereses contrapuestos -de ahí que el mantenimiento de Sánchez en La Moncloa penda de lo que ocurra con el candidato del PSC a la Generalitat, como se está evidenciando estos días-; dos, que el recurrido argumento del PSOE de que existe una "mayoría progresista" es sencillamente falso, ni hay mayoría -de otra forma la supervivencia del Gobierno no estaría permanentemente cuestionada- ni es progresista -acaso de que el PNV y Junts se hayan vuelto de izquierdas-; y, tres, que ya nadie cree en la palabra de Pedro Sánchez, tan siquiera desde el propio PSOE. Tantos han sido los "cambios de opinión" del líder del Ejecutivo que ni desde su propio partido arriesgan con un certero pronóstico.

En este sentido, "la única propuesta que defendemos es la nuestra [la de la financiación singular], no la de ERC", asegura una destaca fuente socialista consultada por este periódico al ser preguntada por la "soberanía fiscal" para Cataluña que exigen los republicanos catalanes a cambio de la investidura de Salvador Illa. "No apoyamos el concierto catalán porque, además, habría que cambiar el sistema y las normas y sería muy difícil", justifican las mismas fuentes del PSOE, reconociendo que "si todas las CC.AA. tuvieran un cupo como el vasco o el navarro, el Estado podría quebrar" y, añaden, "hace falta un Estado fuerte".

También rechazan desde el PSOE la última condición de ERC para hacer president a Salvador Illa. "El referéndum de autodeterminación es inviable, ya lo saben", aseguran fuentes relevantes del PSOE a ESdiario. Y alertan sin tapujos que "si no hay investidura de Salvador illa pues a nuevas elecciones", aseguran en velado órdago a los republicanos catalanes.

Diré al president del Parlament que aniré a la investidura, però que necessito més temps per poder formar una majoria progressista, integrada per @socialistes_cat, ERC i Comuns. Aquesta majoria de 68 diputats i diputades és l'única que pot fer viable la investidura. pic.twitter.com/n7WJ6w1SVo — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) June 17, 2024

En cualquier caso, tal y como -indirectamente- denotan las fuentes consultadas, esta es la posición del Partido Socialista. La del Gobierno, que es quien está llevando la negociación de la investidura de Illa con ERC, concretamente el ministro Félix Bolaños, bien puede acabar siendo otra diferente. En suma, un nuevo cambio de opinión de Pedro Sánchez como el célebre que protagonizó con la ya publicada en el BOE, otrora -hasta el 23J- inconstitucional, Ley de Amnistía. "Esta es la posición del PSOE pero esto lo está llevando el Gobierno", así lo advierten los distinguidos socialistas consultados por este periódico.

El PP ve a Sánchez cada vez "más débil"

La intrincada aritmética surgida en tras el 12M catalán ha empeorado el optimismo de Pedro Sánchez de aguantar hasta el final de la legislatura en La Moncloa. Así, el que el presidente del Gobierno consiga su principal objetivo, mantenerse en el poder, requiere, en esta ocasión, de un difícil encaje de bolillos. "Si Salvador Illa no consigue ser el próximo president, todo el discurso que llevó a Sánchez a La Moncloa se caerá como un castillo de naipes", describe a este periódico otra fuente socialista, al tiempo que advierte que si "Puigdemont logra ser president [algo no descartable], a Sánchez no le quedará más remedio que convocar elecciones por la contestación que tendrá incluso a nivel interno". El nerviosismo en el PSOE es palmario. Y cualquier escenario es, a día de hoy, factible.

Desde la sala de máquinas del Partido Popular, por su parte, celebran la cada vez más evidente fecha de caducidad del Ejecutivo. "La propuesta de la financiación singular no hace más que evidenciar la debilidad de Pedro Sánchez y su principio del todo vale con el fin de lograr el poder. Salvador Illa se disfrazó de constitucionalista en campaña para pedir el voto y ahora el PSOE intenta abrazarse a ERC con propuestas que no hacen más que agudizar las desigualdades que ya han creado entre españoles", trasladan a ESdiario destacadas fuentes del PP.

¿En qué se convierte el socialismo cuando pacta con Bildu?



¿Y cuando pacta con Puigdemont?



🔴 Ya no es el PSOE, es el Partido Sanchista contra la Constitución. pic.twitter.com/T62HIaCdYf — Alicia García PP (@AliciaGarcia_Av) June 18, 2024

"La formación del Govern evidencia la debilidad en la que está sumida el Gobierno de Pedro Sánchez. Por los 7 votos de Junts en el Parlamento, han aceptado voluntariamente el chantaje de Puigdemont; que, perdiendo las elecciones en Cataluña, condicionará si Illa acabará o no presidiendo la Generalitat, como la estabilidad del Gobierno de España", subrayan a este periódico los mismos populares consultados.

En este sentido, proponen los de Feijóo la configuración "de un sistema de reparto de fondos que no esté superditado a un apoyo político, que no sea una transacción", avala a ESdiario un muy cercano a Feijóo.