Increíble: Montero y Marlaska a carcajada limpia mientras se habla del sí es sí

Los agresores sexuales siguen viéndose beneficiados y algunos de ellos están saliendo de la cárcel antes de tiempo mientras los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez se parten de risa durante las sesiones en el Congreso. Y lo hacen precisamente mientras se habla sobre la ley que está causando estragos en el propio Ejecutivo y, lo más importante, está afectando a muchas mujeres víctimas de la chapuza de Irene Montero.

Concretamente han sido los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Hacienda, María Jesús Montero, los que se estaban partiendo de risa mientras se debatía sobre la ley del solo sí es sí. Así lo ha denunciado la diputada y Secretaria Nacional de Interior del PP, Ana Vázquez, que ha grabado como Montero y Marlaska se reían.

No tienen vergüenza, hoy en el Pleno la Ministra Montero y Marlaska a carcajadas cuando hablamos de las víctimas de agresión sexual, de los excarcelados por la Ley del si es si. #NoEsUnChiste pic.twitter.com/LrreJfVqaU — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) February 22, 2023

Llama la atención especialmente con el caso del encargado de la cartera de Interior. Fernando Grande-Marlaska tiene muchos frentes abiertos y más de una información apunta a que si alguien puede caer en caso de una remodelación en el Gobierno de Sánchez sería él. Sin ir más lejos, la semana pasada Marlaska era reprobado por el Congreso debido a su gestión de la tragedia de Melilla el pasado 24 de junio de 2022, donde murieron 23 personas.

De risas y van más de 500 beneficiados

Las cifras oficiales, que no se actualizan desde hace más de una semana, hablan de 521 agresores sexuales beneficiados y más de 50 excarcelaciones por la chapuza de Irene Montero y compañía. Una chapuza que cambiará con la reforma del PSOE el próximo 7 de marzo a pesar de que Unidas Podemos baraja la posibilidad no solo de abstenerse, si no de votar en contra. Irene Montero ya ha dejado bien claro que los que no quieren negociar son los socialistas, pero a pesar de ello se va a cerrar en banda hasta el final.

El último caso que se ha conocido ha ocurrido en Almería, donde se ha rebajado de ocho a seis años la pena impuesta a un joven por abuso sexual a una niña de 14 años, al aplicar la ley del solo sí es sí.

En este caso, los hechos por los que fue condenado el acusado ocurrieron en 2016, cuando el joven tenía 23 años y se quedó a solas en su domicilio con la víctima, a la que “conocía con anterioridad”. A pesar de que conocía la edad de la víctima, el hombre le propuso mantener relaciones sexuales porque “alguna vez tenía que ser la primera”, a lo que la menor accedió.

El hombre fue condenado por la Audiencia Provincial de Almería a ocho años de prisión por un delito de abuso sexual a menor de 16 años con penetración, que posteriormente fue confirmada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Sin embargo, tras la petición del abogado defensor para que se revise esta pena de acuerdo a la nueva ley del solo sí es sí, los magistrados de la Audiencia Provincial le dan la razón y bajan la pena a seis años de cárcel.