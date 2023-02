Sánchez va a por la foto que niega a Feijóo en Letonia "porque hay elecciones"

Moncloa no da ni agua al PP. La versión oficial es que hay maniobras de la OTAN en Letonia; la real es que hay elecciones este año y no quieren dar protagonismo al gallego

El presidente del Gobierno viajará próximamente a Kiev coincidiendo con el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Moncloa esgrime motivos de seguridad para no dar más detalles de ese viaje que puede ser en horas o en días, pero que en todo caso va a ser dentro de muy poco tiempo. A la vez le niega a Feijóo una visita a las tropas españolas en Letonia con el argumento de que "estamos en año electoral y no hay que usar a las Fuerzas Armadas para actos propagandísticos o partidistas".

Va a ser el segundo viaje a Sánchez a Ucrania y llevará bajo el brazo un regalo para Zelenski: el envío de 6 carros de combate Leopard del Ejército español. En Moncloa siguen con la estrategia de potenciar la imagen exterior del presidente, una de las bazas electorales que quieren jugar especialmente en las elecciones generales de diciembre. Por eso buscan la foto de Sánchez con Zelenski.

Nada nuevo. Sánchez no desaprovecha ni una ocasión para hacer autopromoción y darse bombo. La cuestión no tendría mucho más recorrido si no fuera porque a la vez que él se promociona con ese asunto, le niega a Alberto Núñez Feijóo una visita a las tropas españolas en Letonia.

Según denuncian fuentes del PP, el jefe de Gabinete de la ministra Margarita Robles, Juan José García de la Cruz, alegó en conversación con la jefa de Gabinete de Feijóo, Marta Varela, que estamos "en año electora" l y que ese tipo de visitas no tienen cabida en esas circunstancias.

Robles quiere que Feijóo se lo pida a ella

Robles no lo niega, más bien lo contrario. La versión oficial es que hay unas maniobras de la OTAN en Letonia que impiden el viaje, algo difícil de creer teniendo en cuenta que Feijóo no ha solicitado una fecha en concreto sino que estaba dispuesto a amoldarse a las que pudiera ofrecer el Ministerio de Defensa.

Pero en un corrillo con la prensa en los pasillos del Congreso la ministra ha explicado que una cosa es el Ministerio y su Gabinete y otra es la ministra, y que si Feijóo quería ir a Letonia que hubiera descolgado el teléfono para llamarla y hablarlo directamente porque ella siempre atiende a todo el mundo.

Parece una broma, pero no lo es. En política de alto nivel existen los Gabinetes que se encargan de fijar agendas y establecer contactos previos para que luego los líderes concreten, si hace falta, una determinada cuestión. No es normal, por mucho que Robles se empeñe, que el jefe de la oposición haga las gestiones directamente para solicitar al Gobierno una visita a nuestros soldados en Letonia.

La realidad es muy simple: el Gobierno no quiere darle ni agua a Feijóo. Sánchez, el rey de las fotos y las propaganda, no va a cederle ni un segundo de protagonismo a su rival. Eso sí, él va a Kiev, a jugar a la petanca, a una biblioteca de Fuenlabrada y lo que haga falta

Pero como la versión oficial es que hay maniobras en Letonia, el PP ha insistido con la cuestión y ha emplazado por carta al jefe de Gabinete de Robles a que fije una fecha en la que la visita de Feijóo sea factible. “Te agradezco que me aclares en tu respuesta cuáles serían las (fechas) más convenientes a efectos de que podamos ponerlas en común con el primer ministro letón para cerrar una agenda definitiva”, señala la directora de Gabinete en la misiva dirigida a su homólogo en el Ministerio, antes de pedirle que les aclares si hay otras razones distintas que impidan el viaje.

