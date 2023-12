El número dos de Ayuso tapa la boca a Puente: "Está a un tuit de descarrilar"

Alfonso Serrano vapulea al ministro de Transportes en su debut en el Senado mientras este no encuentra más discurso que atacar a la presidenta madrileña.

Óscar Puente ha debutado este martes en una sesión de control al Gobierno en el Senado y se ha llevado un repaso monumental del número dos del PP de Madrid. Alfonso Serrano ha replicado a Puente con su comentario sobre los "embarazos no deseados": "La manutención de Cercanías es cosa suya, así que, por favor, preocúpese de que no descarrilen los trenes y déjese de enredar con Twitter, que está a un tuit de descarrilar usted mismo".

Yo solo le pido que dedique a las Cercanías de Madrid la mitad de lo que dedica a Twitter, porque con eso nos va a ir mejor a todos.



⁦@SerranoAlfonso⁩ a ⁦@oscar_puente_⁩ en el ⁦@Senadoesp⁩ pic.twitter.com/YYyvQNjCnd — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) December 12, 2023

En este sentido, el número dos de Isabel Díaz Ayuso ha señalado que "es cierto" que el Gobierno de Pedro Sánchez "no ha necesitado el apoyo de los madrileños" y sí lo han hecho de Bildu o el de ERC, "pero no es excusa para que invierta en lo que Madrid y para que se garantice la seguridad de los madrileños".

"700 incidencias en lo que llevamos de año, 3 descarrilamientos en el mismo no es por unas obras en Atocha, es por falta de mantenimiento. Y se lo hemos dicho, si no se invierta en la red, no lo hemos dicho nosotros, lo dicen los propios trabajadores, las incidencias acaban en accidentes", ha advertido Serrano.

Por su parte, el ministro de Transportes ha acusado al Gobierno de Ayuso de ser el "único" que convierte las incidencias en la red de Cercanías en "un conflicto político", achacándolo al "afán enfermizo de su presidenta, su afición por la mentira y a su habilidad por escurrir el bulto".

En concreto, Alfonso Serrano había pedido explicaciones al ministro de los últimos incidentes en la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid, ironizando con el uso que hace de la red social 'X' y sus bloqueos a dirigentes madrileños.

Ante esto, Puente ha reivindicado la dotación del Plan de Cercanías de Madrid con una cuantía de 7.000 millones de euros, admitiendo que la renovación de la flota que se está produciendo y las obras en las dos estaciones más importantes de Madrid "causan problemas".