La surrealista pregunta a Óscar Puente el día que se vota la amnistía

A su entrada en el hemiciclo varios periodistas se han acercado al ministro de Transportes para preguntarle por un tema del todo fuera de lugar en ese momento y que no venía mucho a cuento.

Este jueves la ley amnistía ha vuelto a pasar por el Congreso de los Diputados para someterse a votación y levantar el veto del Senado. Finalmente ha sido aprobada, pero el camino hasta verla hecha una realidad es todavía largo, ya que el Partido Popular va a hacer todo lo posible jurídica y legalmente para evitarlo. La primera ha sido Isabel Díaz Ayuso, que antes incluso de aprobarse la polémica norma anunciaba que la Comunidad de Madrid iba a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la misma.

Más allá del aspecto político, la llegada de los diputados al hemiciclo ha dejado una anécdota que tiene como protagonista a Óscar Puente y algunos de los periodistas que estaban en los pasillos del edificio. En un día como este, con la norma más polémica de los últimos años en nuestro escenario político, la pregunta al ministro de Transportes y uno de los mayores portavoces del sanchismo ha sido... por el concierto de Taylor Swift. Del todo surrealista.

Óscar Puente se declara fan de la cantante Taylor Swift y desvela cuál es su canción preferida: "Lo sabe toda España" https://t.co/1nCRorlwCL pic.twitter.com/Enrr2FMLEi — Europa Press (@europapress) May 30, 2024

“Maravilloso, maravilloso”, se le puede escuchar a Óscar Puente mientras se acerca a la puerta de la sala, posiblemente respondiendo a la pregunta sobre cómo fue el concierto de este miércoles al que asistió el ex alcalde de Valladolid. “¿Te declaras swifter?”; “Hombre, eso lo sabe toda España”, contestaba el ministro antes de entrar a la sesión en la que se votaba la amnistía, no sin antes responder a la pregunta de cuál es su canción favorita de la artista norteamericana: “I Knew You Were Trouble”.

Y es que no hay ningún problema en que a Puente le guste Taylor Swift, sino que la pregunta en un día tan relevante por su significado más que por lo que podría pasar -estaba todo cantado y nunca mejor dicho- sea por cómo lo pasó en el concierto y su canción favorita. De hecho, Óscar Puente es tan fan de “la Taylor” que la ha calificado de "Diosa".

Ya salió la Diosa y lo puso todo patas arriba. pic.twitter.com/2bztTqWzGM — Oscar Puente (@oscar_puente_) May 29, 2024

Los conciertos de la estrella pop del momento en Madrid han provocado que se conozca este gusto del ministro por la cantante, pero su “obsesión” por ella viene desde sus tiempos en Valladolid. De hecho en el 2022 cuando la artista anunció gira mundial aseguró que intentaría traerla a las fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid. Sin embargo por aquel entonces la cantante dijo que solo iba a ser por Estados Unidos, desbaratando los sueños -difíciles por otro lado- del por entonces alcalde vallisoletano.