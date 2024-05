Un ministro israelí: "Sánchez es uno de los peores líderes políticos mundiales"

Amichai Chikli advierte de que hablar de reconocer a Palestina implica que los países que lo hagan aceptan que "un Estado pueda nacer a través del terrorismo y la violencia“

El ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y combate contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, afirma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "uno de los peores" líderes políticos del mundo y lo considera incluso "responsable" de que haya "más víctimas" en la Franja de Gaza y se retrase la liberación de los rehenes, por iniciativas como la de reconocer a corto plazo el Estado palestino, un "premio" para el terrorismo a su juicio.

Chikli, uno de los líderes internacionales invitados este fin de semana al evento político 'Europa Viva 24' organizado por Vox en Madrid, afirma en una entrevista a Europa Press que "líderes como Sánchez hacen que la guerra (en la Franja de Gaza) dure más", porque "anima a Hamas a seguir luchando y da esperanza" a otros actores de la zona como Hezbolá o Irán.

El ministro para la Diáspora de Israel considera a Sánchez "responsable" de que haya "más víctimas" en Gaza. Amichai Chikli afirma que el presidente español "alienta" con sus mensajes las "atrocidades" de Hamás. https://t.co/FOzbwCPAh0 — JUAN ANDRES BUEDO (@JAB_1951) May 18, 2024

El ministro insiste en que el presidente español tiene "la brújula moral rota" y le reclama mayor solidaridad hacia Israel ante "las peores masacres contra judíos desde el Holocausto", en alusión a los atentados perpetrados el 7 de octubre. Unas 1.200 personas murieron y 240 fueron secuestradas en estos ataques, que desencadenaron una operación militar en Gaza que suma más de 35.000, según datos del Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamas.

La lista de reproches incluye una supuesta falta de contundencia en la condena al ataque iraní de abril y la rueda de prensa ofrecida por Sánchez en el lado egipcio del paso de Rafah en noviembre y que, según Chikli, fue "contra Israel". Aspiraba, en su opinión, a ”aprovecharse“ de la liberación de los rehenes, hasta el punto de que no considera siquiera que Sánchez haya "visitado" Israel, porque "no basta con estar sólo físicamente".

Islamismo de Hamas equivale a la Yihad

El ministro israelí advierte de que hablar de reconocer ahora a Palestina implica que "un Estado puede nacer a través del terrorismo y la violencia", va en contra de las potenciales "fuerzas moderadas" palestinas e insta a Sánchez a "aprender más" para, por ejemplo, tener claro que la ideología islamista de Hamas equivale a la "yihad" que también defendían los terroristas del 11-M.

El cadáver de Shani Louk, la chica alemana asesinada por los terroristas de Hamas, y cuyo cuerpo quebrado fue exhibido en las calles de Gaza, ha sido hallado por las FDI en un túnel de Rafah.

Los terroristas, después de matarla, usaron su tarjeta de crédito para realizar compras… pic.twitter.com/iL6OpM8PtK — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio - ACOM (@ACOM_es) May 17, 2024

"No podemos tener paz con una entidad que glorifica la yihad, la masacre de personas inocentes. No podemos firmar la paz con una entidad que paga dinero por cada terrorista" abatido por las fuerzas israelíes, afirma, para acto seguido apuntar que "tiene que haber un cambio profundo" antes de cualquier posible acercamiento. Recuerda la falta de avances tras los Acuerdos de Oslo: "No puedes coger a la bestia y convertirla en un príncipe".

Cree incluso que "ya hay una solución de dos Estados", entendiendo como tal el acuerdo de paz suscrito entre Israel y Jordania, donde "más del 70 por ciento de la población es palestina" en virtud de consideraciones coloniales derivadas del Mandato Británico, y pone en duda la reivindicación sobre Cisjordania, porque "los israelíes son los aborígenes de Judea".

Antisemitismo en la Universidad

El ministro no entiende movilizaciones como las convocadas en las últimas semanas en universidades de todo el mundo, también en España. Las ve "sin duda" como "un ejemplo de antisemitismo", entendiendo como tal la "demonización" de Israel y la utilización de términos como "genocidio". Alega que, cuando se habla de la ofensiva israelí en la Franja, se aplica "un doble rasero", porque considera que Israel está aplicando en Gaza "las mismas prácticas" a las que recurrieron en su día las coaliciones internacionales contra Estado Islámico o Al Qaeda y actúa de manera "quirúrgica".

Es "la naturaleza del enemigo" la que le lleva a aprovecharse de "operar en zonas densamente pobladas, de utilizar escuelas y hospitales", añade. El ministro advierte de que un hospital de Gaza "no es un hospital como los de Madrid", sino que puede servir como bastión de Hamas, que controla además una extensa red de túneles subterráneos.