Abascal contra Otegi: sigue el lío tras la polémica con la ikurriña en Estella

El líder de Vox carga contra el de Bildu tras criticar la actuación de un Policía Local que impidió que una concejala abertzale desplegara la ikurriña en el inicio de sus fiestas.

Todavía sigue coleando lo ocurrido este viernes en el chupinazo que daba inicio a las fiestas de Estella, en Navarra. En el balcón del Ayuntamiento, la concejala de EH Bildu, Elisabet Ciordia, intentó sacar la ikurriña y el jefe de la Policía Local se lo impidió. La edil le acusó de utilizar una fuerza excesiva, incluso llegando a asegurar que temió que le rompiera la espalda. Arnaldo Otegi ha apuntado al agente y Santiago Abascal ha salido en su defensa y de paso cargado contra el líder de los abertzales.

La Policía Municipal saca a una concejal de Bildu a la fuerza tras mostrar una ikurriña en el chupinazo de las fiestas de Estella, Navarra. pic.twitter.com/CKr5jqCNbi — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 4, 2023

Ha sido a través de unas declaraciones en Twitter donde se ha producido el rifirrafe. Primero era Otegi el que lo hacía, criticando al agente y sumándose al apoyo de su formación a la protagonista de lo sucedido, que así definió lo sucedido: “ Yo estoy fuerte y en un momento pensaba que me rompía la espalda, entiendo que me ha agarrado con demasiada fuerza. Desde luego no me esperaba esa reacción que entiendo ha sido totalmente desproporcionada”.

A este mensaje del coordinador de los independentistas vascos ha respondido el líder de Vox, recordemos, muy ligado a la política del País Vasco donde empezó. Santiago Abascal ha cargado contra Otegi y le ha atacado con su pasado terrorista y por poner el foco en el agente.

División entre los partidos

Las reacciones a lo sucedido han llegado desde casi todos los partidos con, como era de esperar, división de opiniones. Además de como es lógico recibir la defensa por parte de Bildu (de Otegi y de la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal), también la han defendido desde Geroa Bai. Ha sido la parlamentaria Blanca Regulez, que ha calificado el suceso de "lamentable" lo ocurrido en el Ayuntamiento de Estella "con una bandera con la que también muchas estellicas nos sentimos representadas".

Por otro lado, también ha llegado el apoyo para el jefe de la Policía Local, Rodrigo García de Galdiano. Por ejemplo, el Partido Popular de Navarra que en su perfil de Twitter le mandó el siguiente mensaje.

Su secretaria general, Amelia Salanueva, ha recordado en esta misma red social que en Estella la ikurriña no es bandera oficial sino una imposición del independentismo contra el que muchos seguiremos luchando". "Lo intentasteis con violencia y muerte también en Estella y seguís sin condenarlo. No lo olvidamos", ha añadido.

A esta postura se han sumado desde UPN, donde afirman que el agente cumplió con su deber “ante el enésimo intento de EH Bildu de embarrar y politizar las fiestas". Y es que aseguran que no se pueden tolerar este tipo de actitudes que lo único que buscan es "enfrentar y dividir a la sociedad”.