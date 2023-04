Pulso por el ‘sí es sí’: el PP no traga con la reforma del PSOE

El PSOE necesita al PP para aprobar la reforma de la ley del 'solo sí es sí' pero rehúye del diálogo con el partido de Feijóo por miedo a que Podemos incida en tal sometimiento a la derecha.

La ley del solo sí es sí no para de darle quebraderos de cabeza al PSOE. Tras reconocer, seis meses tarde, que la ley impulsada por Unidas Podemos -con Irene Montero a la cabeza-, y avalada también por el PSOE en el Consejo de Ministros, presenta “errores técnicos” que hay que subsanar, ahora la aprobación de su reforma se encuentra en entredicho. Cabe recordar que las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos están totalmente rotas y que los de Pedro Sánchez no tienen otra alternativa para sacar adelante su reforma que con el apoyo de los de Feijóo.

Y no ha habido, por el momento, ningún acercamiento del PSOE al PP para negociar las enmiendas y aprobar, así, la reforma del PSOE de la ley de Irene Montero. El PSOE asegura -en público y en privado- que no darán su brazo a torcer y que sacarán adelante “nuestra, nuestra” reforma, reiteran. Y el PP, ante la falta de diálogo, no asegura su imprescindible voto a favor y recalcan que la reforma que presenta el PSOE tiene importantes “agujeros”.

Si bien el grosso de la reforma del PSOE es un copia y pega de la propuesta presentada por el PP seis meses atrás, hay varios puntos legales que el PSOE excluyó y que deberán, empero, introducir en su reforma si quieren contar con el voto positivo de los populares.

En este sentido, de no entablar diálogo y de no introducir mejoras técnicas relativas al tratamiento de menores o la difusión de imágenes a través de dispositivos móviles -las dos exigencias que le reclaman desde el PP al PSOE-, es muy probable que los populares impida que la reforma pase de la Comisión al Pleno para su votación y aprobación. “Hay todavía agujeros en la reforma planteada por el PSOE que permitiría que agresores y violadores sexuales se viesen beneficiados”, sentencian fuentes del Partido Popular.

Desde el Partido Socialista, por su parte, inciden que no darán su brazo a torcer y que, de haber negociaciones, éstas pivotarán en torno a su propuesta e hilan todo a la suerte: “El Gobierno vería sorprendente que el PP no apoye la reforma presentada por el PSOE en el Congreso para reformar la Ley del 'solo sí es sí'”, aseguran fuentes socialistas. El partido liderado por Pedro Sánchez, en suma, quiere el apoyo gratuito del PP y no está en intención de ceder, pues temen hacerle la campaña electoral a su socio de Gobierno.

Unidas Podemos está esperando ese acercamiento del PSOE al Partido Popular y conseguir vender a la opinión pública que el PSOE se pliega a la derecha para sacar adelante la reforma que, en efecto, echaría por tierra la medida estrella de Irene Montero y su ministerio. Y desde el PSOE, ya enmarcados en un contexto electoral, y a pesar de que necesitan el apoyo del PP sí o sí, rehúyen tanto como pueden de tal diálogo para no darles carne de cañón a sus socios podemitas del ya Gobierno tripartito.

Un auténtico pulso. Esa es, en fin, la situación actual. El PP ve imprescindible que el PSOE añada esas dos enmiendas a la reforma de la ley del solo sí es sí para conseguir su voto a favor, al tiempo que los del PSOE evitan cualquier diálogo con el PP por miedo a que sus socios se le echen encima como venganza.

Lo que tienen claro desde el partido de Alberto Núñez Feijóo es que sería muy arriesgado apoyar la reforma tal y como está planteada por el PSOE porque seguiría beneficiando a ciertos agresores sexuales y no acabaría, consecuentemente, solucionando el problema.

¿Quién ganará el pulso? Esa es la pregunta. Y el PSOE tiene todas las de perder: si no aceptan las propuestas del PP es muy posible que su reforma no salga adelante y tengan que dar serias explicaciones a la opinión pública; si aceptan las exigencias del PP, los de Podemos se le echarán encima por someterse a la derecha e ir en contra de los avances sociales que ellos dicen impulsar desde el Gobierno.