Ayuso defiende a su hermano y fulmina a Podemos con una frase sobre ella y Otegi

La presidenta madrileña condena las sucias tácticas de los morados con su hermano y afirma que le da más fuerzas para seguir adelante y demostrar porque la izquierda se hunde en Madrid.

Isabel Díaz Ayuso no ha dudado en volver a salir en defensa de su hermano, que de un tiempo a esta parte se ha convertido sin duda en el objetivo prioritario para intentar desestabilizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Acosado y señalado por los morados en camisetas y lonas, Tomás Díaz Ayuso sufre una persecución constante por parte de Podemos del todo inmoral y que roza la ilegalidad al poner en el punto de mira al que es un ciudadano de a pie.

Por ello, Ayuso aprovecha algunas de sus intervenciones para criticar este juego sucio de los morados. No lo hace siempre porque no hay que darles la importancia que no se merecen, pero tampoco hay que echarse atrás y parecer atemorizada ante los ataques constantes de tu rival político.

Por ello, la dirigente popular ha denunciado, en una entrevista con ABC, este señalamiento hacia su hermano, asegurando que por mucho que lo intenten él no está en política y deseando que a nadie le pase lo mismo.

🔷 Isabel Díaz Ayuso lamenta el «señalamiento y acoso» a su hermano: «No me quitan las ganas de trabajar y de explicar a los madrileños por qué la izquierda se hunde en Madrid».#EntrevistasABC 👉 https://t.co/dT9d4WMSMN pic.twitter.com/ITAFZwtoy6 — ABC.es (@abc_es) May 22, 2023

"Creo que es un señalamiento que no ocurre con nadie más. Y además celebro que nadie pase por esto, que nadie ponga la cara y el nombre de los hermanos de nadie, de los hijos de nadie, de los padres de nadie", ha expresado Ayuso, que también ha confirmado que, por el momento, no se plantean tomar acciones legales. Lo que sí que ha pedido el Partido Popular a la Junta Electoral Central es que se retire este tipo de publicidad de campaña, basada en el acoso y derribo a una persona ajena al mundo político por más que se empeñen.

Eso sí, para la presidenta madrileña, lejos de afectarle negativamente, le da la vuelta a la tortilla y afirma que no se le quitan las ganas de trabajar sino que le dan todavía más ganas de hacerlo. De esta manera, tal y como ha dicho, seguirá explicando a todos los madrileños por qué la izquierda se está hundiendo en Madrid.

Ayuso y su demoledora frase con Otegi de por medio

Por otro lado, Ayuso ha dejado una frase demoledora que ha dejado en evidencia a Podemos y su ideología. Lo ha hecho con el que es, tristemente, uno de los hombres de moda: el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Los que pasaron de pegar policías al coche oficial se están hundiendo. pic.twitter.com/i9zlaV7dQs — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 22, 2023

Para esta gente Ayuso es asesina y Otegi es hombre de paz. Ese es el listón que tienen: la inmoralidad que les representa y que va a ir a peor porque según van bajando las encuestas y se van hundiendo esto les embrutece más