El vídeo de campaña de Sumar que causa vergüenza ajena: “¿Pero esto es verdad?”

En plena polémica por la promesa de dar 20.000 euros a jóvenes de 18 años, el partido de Yolanda Díaz saca nuevo vídeo en redes que “parece más propio de un parvulario”

Yolanda Díaz parece que ha decidido que el principal público de su mensaje sean los jóvenes, el problema es cuando te pasas de frenada y parece que estés haciendo un discurso que trata de infantiles a los votantes. En plena polémica por su promesa de regalar 20.000 euros a los chavales de 18 años -que hasta han criticado por frívola desde la izquierda-, saca ahora un vídeo que ha desconcertado por “infantil y banal”.

En concreto, el perfil oficial de TikTok de Sumar publicaba un vídeo donde supuestamente Feijóo ganaba el 23 de julio pero era una pesadilla, y para evitarlo la solución es votar a Yolanda Díaz. El problema es que el mensaje está relatado con muñecos de gatitos disfrazados de frutas que hacen ruiditos y que parece más un capítulo de Pepa Pig que un vídeo político.

El tono infantiloide ha provocado incluso que muchas personas duden en redes sociales de si se trataba de un vídeo real de Sumar o de un montaje. “¿Pero esto no es verdad, no?”, “es 100% verdad. Hasta me he ido a TikTok para comprobarlo”, comentaban dos usuarios de redes a la publicación.

“Parece más un anuncio para no votarle”, contestaba otra persona, o “parece que trate a sus votantes como personas con limitadas capacidades cognitivas”. Y es que el intento de Yolanda Díaz por parecer guay en redes como TikTok le hace pasarse de frenada y provocar el efecto contrario, la frivolidad en el discurso.

Sigue el desprecio a Irene Montero

Por cierto, que Yolanda Díaz sigue despreciando a Irene Montero. Este fin de semana, en un acto de Sumar en Toledo, mientras Irene Arcalá -candidata al Senado y de la formación morada- defendía las políticas de la ministra de Igualdad, Yolanda Díaz, junto a ella, se dedica a mirar el móvil y pasar de las palabras de su compañera de coalición. Todo ello ante el público.