Tezanos usa la revista del PSOE para defender el asalto a las instituciones

Juez y parte una vez más, el presidente del CIS confunde sus dos facetas y firma el artículo principal de Temas justificando el enchufe de socialistas en los órganos constitucionales.

El último artículo de Tezanos en la revista Temas en el que defiende el asalto a las instituciones.

José Félix Tezanos ha vuelto a demostrar que no tiene el menor reparo en confundir sus dos facetas: la de presidente del CIS -teóricamente independiente- y la de miembro de la dirección del PSOE. Y defendiendo su propio enchufe, ha ido más allá para justificar la ocupación desde Moncloa de los principales órganos constitucionales, como el TC, la Fiscalía General, RTVE, o el Instituto Nacional de Estadística.

Tezanos defiende que un Gobierno designe a políticos para dirigir las instituciones del país y rechaza el concepto de "apolítico". "¿Qué querrían? ¿Que se nombrara a marcianos o a monjes motilones?", se pregunta.

En un artículo de la revista Temas para el Debate -financiada por el PSOE y cuyo consejo de redacción preside-, el sociólogo socialista carga contra el discurso del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de nombrar independientes en organismos como el CIS para despolitizar las instituciones.

A su juicio, pensar en los políticos como personas "malvadas" que se mueven por "motivaciones espurias" es "una falacia argumental que ya no defienden ni los trumpistas más disparatados", aunque admite que "esta forma de entender las realidades sociopolíticas tiende a reaparecer y a ser agitada agresivamente".

Y ahí se refiere, sin citarle, a las promesas de Alberto Núñez Feijóo, lamentando que favorezca la "cultura de la antipolítica" con discursos de "simplificación argumentativa". "El PP ha acabado cuestionando la propia pertinencia de que aquellos a los que ellos califican de "políticos" ocupen puestos y representaciones en la estructura del Estado", señala en su artículo.

Tezanos cuestiona que el líder del PP acuse al actual presidente del Gobierno de haber puesto a políticos al frente de once instituciones políticas. "¿Qué querría ese portavoz? ¿Qué hubiera puesto al frente de esas once instituciones a once marcianos? ¿O a once monjes motilones? ¿O quizás a once militantes o simpatizantes del PP? Ese es sin duda, el problema, por mucho que se intente adornar de confusas simplificaciones predemocráticas", opina.

"¿O es que a estas alturas de la evolución humana e intelectual alguien puede pensar que hay personas realmente "apolíticas"? ¿Apolíticas de qué y para qué? ¿Apolíticas o sencillamente cercanas al PP? -añade-. Sinceramente, en ocasiones no sé si algunos argumentan en serio -y meditadamente-, o simplemente si no piensan lo que dicen".

Tezanos rechaza que haya que buscar personas sin cargos de representación y que no tengan ni hayan tenido el carné de un partido político u organización política, como si eso fuera "un estigma o un hecho reprobable".