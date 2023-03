Otra muestra más del abandono del PSOE de la Sanidad Pública en Extremadura

Un techo del Área de Cardiología del Hospital Universitario de Badajoz ha cedido ante el estado de las instalaciones. La obra durará 14 días pero aseguran que no afectará a la actividad.

El pasado 12 de febrero se produjo la manifestación en Madrid para protestar contra la gestión de la Salud Pública de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Una protesta que la izquierda en general y el PSOE en particular convirtieron en una movilización para intentar desprestigiar a la actual máxima mandataria madrileña. A esa concentración, a la que acudieron muchos políticos de izquierdas, asistió para protestar contra esta gestión el concejal del PSOE en Cáceres, Jorge Villar (responsable de Turismo en el Ayuntamiento).

Aquel día, sus paisanos extremeños le dieron una buena lección al edil socialista recordándole que el estado de la Sanidad en Extremadura no es ni mucho menos la mejor. "Protestad por como Guillermo Fernández Vara tiene la Sanidad en Extremadura y dejad de ir a Madrid a hacer el ridículo”, era uno de los múltiples mensajes que recibió aquel día.

Y es que, el estado de los centros hospitalarios de la región que dirige el socialista Fernández Vara trae a los extremeños de cabeza. La última: el desplome de un techo en el Área de Cardiología del Hospital Universitario de Badajoz.

Área de Cardiología del Hospital Universitario de #Badajoz.



Una imagen lamentable que resume el estado en el que se encuentra la sanidad pública extremeña por culpa de la nefasta gestión del señor Fernández Vara.



Por suerte, esta vez no ha ocurrido ninguna desgracia. pic.twitter.com/vDC6u03XsE — María Guardiola (@MGuardiolaPP) March 9, 2023

En concreto se ha desprendido parte del techo en el pasillo de hospitalización y por suerte no hay que lamentar ningún herido. Las habitaciones tampoco se han visto afectadas. El servicio de salud extremeño ha anunciado que a raíz de lo sucedido, va a proceder "de manera urgente" a la remodelación no solo del pasillo, si no también de las habitaciones, las salas de enfermería y los almacenes.

Según han apuntado, la obra durará unos 14 días pero aseguran que "no va a existir ningún retraso asistencial manteniéndose toda la actividad programada del servicio". Hay que recordar que el pasado mes de octubre se produjo otro desprendimiento, en este caso en la sala de espera de Ginecología del Hospital Materno Infantil de Badajoz.

🔴| ÚLTIMA HORA



Impactantes imágenes las que nos llegan del Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde se ha caído el techo de una de las salas de espera.



Ampliaremos información. pic.twitter.com/WCG7JT47J3 — COPE Badajoz (@cope_badajoz) October 21, 2022

De este nuevo suceso se ha hecho eco la candidata del Partido Popular a la Junta, María Guardiola, y muchos usuarios han recordado esa visita del concejal del PSOE a Madrid para protestar contra Ayuso cuando la situación está como está en su propia Comunidad. Además, muchos han ironizado con que de esto último también tienen que echarle la culpa a la presidenta madrileña.