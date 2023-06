Odón Elorza ajusta cuentas con Sánchez por enchufar al "traidor" Hernando

El PSOE, a navajazos. Y hasta los sanchistas de primera hora se revuelven ahora contra su jefe. El último en ajustar cuentas contra Sánchez ha sido el exdiputado Odón Elorza -uno de los quince del no es no-, que ha arremetido contra la rehabilitación política y electoral de Antonio Hernando.

Hernando, un fiel a Rubalcaba, traicionó a Sánchez en 2015 y se convirtió en el hombre fuerte de la gestora que sustituyó al ahora presidente tras el golpe de Susana Díaz y los barones. Hace tiempo que Sánchez le perdonó y lo llevó a Moncloa. Lo acaba de volver a premiar. Pero Elorza sí que no olvida...

Antonio Hernando, entró en Moncloa y ahora es cabeza d lista PSOE en Almería.

NO me mueve el resentimiento por haber sido quien me sancionó como jefe d grupo en 2016 por votar en el Congreso contra la investidura de Rajoy.

SÍ demuestra q la coherencia en política no vale nada👇🏿