El acuerdo que Feijóo propuso a Sánchez: el PP no teme tensiones con Vox

Pedro Sánchez ha estado "distante" con Feijóo en la reunión y desde el PP descartan cualquier tipo de malestar de los de Abascal tras el acuerdo ofrecido al PSOE.

Eran casi las 10:00 de la mañana cuando Pedro Sánchez llegaba al número 36 de la Carrera de San Jerónimo. Con rapidez, sin prácticamente ver a las muchas cámaras de televisión que le esperaban, entraba para en el edificio del Congreso que da acceso a la Sala A3-1.2 de la primera planta. Y allí le esperaba el interlocutor que le había convocado. El candidato a ser investido Presidente del Gobierno, Núñez Feijóo, ya estaba dentro. No quiso pasar por delante de la prensa para denotar la institucionalidad de un encuentro que, se esperaba, fuera infructuoso.

“A ver si Feijóo le dice a Sánchez que se abstendrá en su investidura”, bromeaba un destacado socialista a este periódico durante la reunión entre los dos líderes políticos. “Sánchez es el único que tendrá la posibilidad de ser investido, esa es la realidad”, sentenció.

En una reunión que ha durado poco menos de sesenta minutos, el líder del PP ha ofrecido al secretario general del PSOE un acuerdo para que, en aras de la centralidad, gobierne en nuestro país la lista más votada, tal y como ha sido costumbre durante los últimos 45 años. Concretamente, la oferta al líder socialista consistía en "seis pactos de Estado" para el alcance de "la igualdad entre todos los españoles".

Pedro Sánchez prefiere negociar con las minorías independentistas sobre amnistías, referéndum y desigualdad entre los españoles.



Sigo defendiendo un gran acuerdo nacional para frenar esta deriva, que perjudica a España y a sus ciudadanos. pic.twitter.com/wGoecJ1z6S — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 30, 2023

Una generosa oferta que, en la práctica, consistiría en un Gobierno de dos años para Feijóo -o el tiempo que finalmente estipularan ambos líderes- y, tras ese periodo, la convocatoria de unas elecciones generales. Todo para que los independentistas no condicionaran ni la investidura de ningún candidato ni, mucho menos, la gobernabilidad del país.

Pero Feijóo no consiguió nada. "Sánchez ha elegido a los independentistas como socios de andadura", reiteran fuentes del PP a este periódico. Algo que también expresó el líder de los populares en la rueda de prensa posterior a la reunión.

La relación entre Feijóo y Sánchez no ha mejorado

Que no iba a haber ningún acuerdo era lo esperable. El que, sin embargo, la relación entre el líder del PP y el líder del PSOE, los dos grandes partidos, se distendiera un tanto tras la reunión era una factible esperanza. Pero tampoco. "Sánchez ha sido distante con Feijóo", señala a ESdiario una persona muy cercana al presidente del PP. Y zanja: "No se prevé un cambio en la relación entre Sánchez y Feijóo tras esta reunión".

En otras palabras, "a pesar de la cordialidad del encuentro", confirma la misma fuente del PP, no habrá una mejora en la escasa interlocución que ya es habitual entre ambos líderes políticos.

Es más, Pedro Sánchez ha tratado en todo momento de menospreciar a Feijóo. "Sánchez le dijo a Feijóo que contaba con 12 millones de votos en contra" tras recordarle el popular que "contaba con 11 millones de votos [los de PP, Vox, UPN y CC] que respaldan su investidura".

En todo caso, traslada otra fuente de Génova a este periódico, "en España no hay dos bloques como se dice, hay tres, el del centroderecha, el del centroizquierda y el de los independentistas" y, prosigue, "al PP le preocupa que o bien vayamos a elecciones dentro de cuatro meses o bien Sánchez consiga ser Presidente gracias al bloque independentista, lo que tendrá un gran coste para los españoles", asevera.

El PP descarta tensiones con Vox

"Estamos tranquilos" asegura a ESdiario la misma fuente próxima a Feijóo al ser consultada por unas posibles -y nuevas- tensiones con Vox tras el acuerdo que el PP ofreció al PSOE.

"No creemos que este acuerdo pueda afectar a las relaciones con Vox porque es una propuesta [a Sánchez] para que los independentistas no influyan en el Gobierno", añade el popular, "y en eso coincide Vox con el PP hasta el punto de que los de Abascal han manifestado su deseo de apoyar a Feijóo para que no gobierne Sánchez con los independentistas", incide.

Y por parte de Vox no han querido aclarar su opinión sobre el acuerdo que Feijóo ofreció a Sánchez. Los de Abascal se han limitado a decir que "será el presidente de VOX, Santiago Abascal, el que traslade esa valoración al señor Núñez Feijóo en su próxima reunión".

En conclusión, tal y como calificaban desde el PSOE, esta reunión ha acabado siendo "un mero trámite" tras el encargo que Rey Felipe VI trasladó a Feijóo de formar gobierno buscando una mayoría de apoyos. "El PP tiene la responsabilidad de reunirse con todos los partidos políticos y así lo hará, salvo con Bildu", zanjan desde Génova.