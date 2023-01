Puigdemont y Torra reaparecen para reventar la cumbre de Sánchez con Macron

Las cesiones a Esquerra y al independentismo en su conjunto no van a garantizar a Pedro Sánchez que la foto internacional que Moncloa se esmerar en ultimar se vaya a producir con normalidad. Y Junts prepara un sabotaje en toda regla al presidente.

El expresidente de la Generalitat, Quim Torra, ha tildado este lunes de "provocación" la cumbre hispanofrancesa que se celebrará en Barcelona el próximo 19 de enero con los presidentes Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, y ha llamado a una gran movilización masiva en contra.

En un comunicado, Torra cree que la reunión bilateral es una "provocación que quiere ofrecer la imagen de una victoria contra los demócratas catalanes que ni se ha producido ni se producirá", y ha subrayado que el procés no ha terminado porque Cataluña aún no es una república independiente. Torra emula así la reacción virulenta anunciada 24 horas después por su antecesor en el cargo, Carles Puigdemont.

"Ni las renuncias de los partidos y gobiernos ni las fantasías del presidente Sánchez lograrán situarnos en la conformidad autonómica a la que unos y otros nos quieren condenar", ha añadido Torra.

El expresidente ha asegurado que apoya la convocatoria de las entidades independentistas que llaman a manifestarse contra la celebración de dicha cumbre: "Debemos convertir la provocación del presidente Sánchez en el inicio de un nuevo ciclo de movilización popular".

Torra ha insistido en que la vía autonómica no ofrece ninguna solución ante los desafíos económicos, sociales, culturales y lingüísticos de la sociedad catalana, y ha animado a "recuperar el hilo" para proclamar una república catalana.

El procés d’independència no s’ha acabat per l’única raó que encara no som una República independent. Com a 131è president de la Generalitat, em sumo a la convocatòria de l'@assemblea @omnium i @ConsellRep contra la cimera hispano-francesa del 19-G i animo tothom a participar-hi. pic.twitter.com/gbeIJSRhP3