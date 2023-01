Vía libre para los independentistas: sus planes para lograr la absolución

Barajan dos estrategias: esperar a que el Tribunal Supremo revise de oficio las sentencias o pedir los abogados la revisión para la absolución. El resultado será el mismo: todos libres.

Desde este jueves entra en vigor la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno como pago a sus socios nacionalistas. Recordemos, un pago que consiste en rebajar el delito de malversación y derogar el de sedición para poner la alfombra roja para que los condenados por el procés catalán salgan impunes.

ERC pedirá revisar la sentencia y absolver a los condenados

Los abogados de los condenados de ERC por el 1-O pedirán finalmente la revisión de la sentencia del Tribunal Supremo para que sean absueltos. "Pediremos, porque la exigimos, la revisión de la sentencia en el sentido de que quede claro que no se ha producido ningún delito y que, por lo tanto, queda extinguida la responsabilidad criminal y las penas", han explicado a Europa Press fuentes republicanas.

La intención es presentarla "lo antes posible, seguramente la semana que viene", con el objetivo de que el TS revise las condenas del presidente de ERC, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell, y los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa.

Si el TS abre un procedimiento de revisión de oficio de la sentencia antes, lo que podría ocurrir este jueves o viernes, los abogados de los condenados de ERC presentarán la petición "en el marco del procedimiento que corresponda". Sin embargo, subrayan que están terminando de "decidir la mejor estrategia".

Por otro lado, las mismas fuentes advierten de que la revisión "no tiene que pasar por una petición explícita", ya que creen que es probable que el Tribunal Supremo lo haga de oficio y abra un procedimiento de manera inminente.

Junts y Cuixart esperarán a que el Supremo revise la sentencia

Por su parte, los abogados de los condenados por el 1-O de Junts y el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, parecen tener seguro ir por este último camino: esperarán a que el TS revise de oficio su sentencia una vez entre en vigor la reforma penal que suprime el delito de sedición.

El exsecretario general de Junts Jordi Sànchez ha explicado a Europa Press que no pedirá la revisión de la sentencia porque considera que han provocado un "daño" que, a su juicio, no se puede reparar. "Mi prioridad desde el primer momento del juicio ha sido la sentencia del TEDH. No la pondré en peligro", ha destacado Sànchez, que cree que los presuntos beneficios de la revisión no repararán los 3 años y 8 meses de prisión y la suspensión impuesta como diputado en el Parlament (2018) y en el Congreso (2019).

Tampoco pedirá "de entrada" la revisión de la condena el exconseller Josep Rull, que defiende que el Supremo debe actuar de oficio y, en caso de que no lo haga, estudiará cómo proceder. En el mismo sentido se han pronunciado los exconsejeros Quim Forn y Jordi Turull, por lo que tampoco pedirán la revisión de la sentencia.

Discrepancias entre ellos mismos

En las últimas horas, cuando se van conociendo cómo van a actuar para librase de sus condenas, las discrepancias han llegado entre los propios nacionalistas catalanes.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha considerado "un poco incoherente" que los condenados de Junts por el 1-O planteen pedir la revisión de la sentencia después de la reforma del Código Penal y ha dicho que se alegra de que puedan optar a ella. "Junts había pedido siempre la derogación de la sedición y cuando se ha conseguido no la ha apoyado, por esto consideramos que es incoherente", ha defendido en una entrevista en La 2.