Yolanda Díaz no gana para disgustos en Galicia: ahora, denunciada al Supremo

La líder de Sumar hizo propaganda en sus redes sociales y pidió el voto una vez finalizada la campaña gallega, por lo que la Junta Electoral Gallega la manda a la Fiscalía del Alto Tribunal

Desde luego se puede afirmar que Yolanda Díaz no fue profeta en su tierra. La líder de Sumar se volcó en Galicia con la candidatura de Marta Lois -a la que sacó de portavoz del Congreso para ponerle al frente del proyecto en tierras gallegas- pero fracasó al no lograr representación en el parlamento gallego debido a no obtener ni el 2% de los votos. De hecho, esa campaña en las autonómicas en Galicia fue tan excesiva que la también ministra de Trabajo se saltó las normas.

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y la candidata de Sumar Galicia a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois.

Fue durante el mismo día electoral, el 18 de febrero, y obviamente con la campaña ya finalizada, cuando la máxima dirigente de Sumar publicó un post en 'X' -antiguo Twitter- para llamar al voto contra el Partido Popular de Alfonso Rueda. No sólo no le sirvió para afectar en el resultado final, sino que le ha valido una denuncia a la Junta Electoral Gallega que, posteriormente, ha trasladado la misma a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Fue el propio PP el que denunció la situación ante la Junta Electoral Gallega al entender que Yolanda Díaz podría haber incurrido en una infracción de la Ley electoral por una supuesta apelación a votar a su formación política una vez terminada la campaña.

Que ninguén quede na casa. Cada voto conta para conseguir o cambio que merecemos. Estamos moi preto.



Se @sumargalicia entra, Rueda cae. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) February 18, 2024

Debido a la condición de aforada de la líder de Sumar, la autoridad electoral gallega ha elevado a Fiscalía del Tribunal Supremo esta denuncia por una posible infracción de los artículos 51, 53 y 144.1 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General). Sobre el papel, infringir estas normas podría suponer desde penas de tres meses a un año de cárcel hasta multas de seis a 24 meses para estas personas que realicen actos de propaganda electoral una vez ha concluido el plazo de la campaña.

El PP gallego también ha denunciado al responsable de Comunicación del BNG, Xabier Campos, por una publicación en ‘X’ durante la jornada de reflexión, así como al Bloque Nacionalista Galego (BNG), que la junta electoral ha decidido elevar en este caso a la Fiscalía Superior de Galicia.