Feijóo repite fórmula: confía en el mismo equipo del 28M para conquistar Moncloa

El líder de los populares vuelve a contar con Elías Bendodo y Borja Sémper para la campaña de las generales e incorpora a Cuca Gamarra y Miguel Tellado para repetir los buenos resultados.

“Si algo funciona no lo toques”. Así reza este dicho conocido por todos y que Alberto Núñez Feijóo ha tenido en cuenta para diseñar su equipo de campaña para las elecciones generales del 23 de julio. El líder del Partido Popular confía nuevamente en las mismas personas que han ayudado a conseguir esos buenos resultados de los comicios autonómicos y municipales que acabamos de dejar atrás. El éxito en las urnas hace que Elías Bendodo y Borja Sémper repitan en un equipo al que se incorporan el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, y la Secretaria General de la formación y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.

Lo ha comunicado este viernes el PP, en el que expresan que todos ellos ya están "metidos de lleno" en preparar la campaña para estos comicios claves para los que el PP trabaja con fuerza con un objetivo claro: “el cambio contundente que necesita España".

Por lo tanto, el Comité de Campaña para las generales ya está decidido, con estos puestos clave:

-Elías Bendodo: coordinador ejecutivo de la campaña de las elecciones generales.

-Cuca Gamarra: coordinadora del programa electoral.

-Miguel Tellado: coordinador de las candidaturas.

-Borja Sémper: portavoz de campaña.

Además, dentro del grupo de personas que redactará el programa del PP se encuentran el vicesecretario de Economía, Juan Bravo; la de Políticas Sociales y Reto Demográfico, Carmen Fúnez, y el de Institucional, el eurodiputado Esteban González Pons.

Gamarra, azote de Sánchez en el Congreso

Cuca Gamarra se ha convertido de un tiempo a esta parte en una de las caras visibles de los populares para combatir el sanchismo. Y es que, Feijóo solo puede hacerlo desde el Senado, por lo que Cuca Gamarra es la encargada de hacerlo desde su escaño en el Congreso de los Diputados. Desde esta posición, semana tras semana, hace frente a Pedro Sánchez . Y lo hace con éxito, contándole al presidente del Gobierno lo que se suelen llamar “las verdades del barquero”.

Una Gamarra que, tal y como explican en ese comunicado, ya está planificando encuentros y reuniones con la sociedad civil, en los que se hará hincapié en todos los aspectos que conformen el programa. A ellos se añadirán las aportaciones de 'Reformismo21', la nueva fundación de los populares.

Esos buenos resultados del pasado 28 de mayo suponen un subidón de moral pero a pesar de ello no hay que caer en el exceso de confianza. Por eso, en el PP no tienen tiempo para la celebración y se centran ya en el siguiente objetivo: "El Partido Popular no quiere dejar pasar un minuto sin preparar a fondo la derogación del sanchismo".

Para conseguirlo y lograr ese cambio, aseguran que tienen que "ilusionar y transformar" mediante políticas serias, así como reformas e iniciativas útiles. El objetivo final: echar a Sánchez de la Moncloa, a la que se agarrará cueste lo que le cueste, para que España "deje de ocupar el puesto al que las políticas fallidas del PSOE y sus socios le han relegado" y esté "donde merece".