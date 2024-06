El PSOE se niega a hacer presidente a Puigdemont: antes, nuevas elecciones

A pesar del órdago de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, o es president o "colorín colorado" la legislatura, el PSOE se niega a investir al líder de Junts y solo baraja la de Salvador Illa.

"O hay investidura de Salvador Illa, o elecciones. No hay más opciones posibles", con esta contundencia confirma a ESdiario una fuente muy cercana a Pedro Sánchez el futuro que depara a Cataluña. Dos opciones, tan solo; siempre y cuando no haya un habitual cambio de opinión del presidente del Gobierno (y no facilite, por acción u omisión, una hipotética investidura de Carles Puigdemont). La advertencia es clara y la repiten tanto en público como en privado: si algún partido está pidiendo ir a unos nuevos comicios "que lo diga con claridad", aseveran los socialistas.

La única opción que explorarán los socialistas para Cataluña es la de un gobierno progresista.



Ciertamente, y así retumba en La Moncloa, no está en juego el futuro de Cataluña, también el de España. El que Pedro Sánchez consiga su principal objetivo, mantenerse en el poder, requiere, en esta ocasión, de un difícil encaje de bolillos. "Si Salvador Illa no consigue ser el próximo president, todo el discurso que llevó a Sánchez a La Moncloa se caerá como un castillo de naipes", describe a este periódico una fuente socialista, al tiempo que advierte que si "Puigdemont logra ser president, a Sánchez no le quedará más remedio que convocar elecciones por la contestación que tendrá incluso a nivel interno". El nerviosismo en el PSOE es palmario. Y cualquier escenario es, a día de hoy, factible.

Puigdemont pone fecha de caducidad al Gobierno de Sánchez

Por su parte, el todavía fugado de la justicia española Carles Puigdemont, líder de Junts, no escatima en críticas y en un directo órdago a Sánchez: ha afirmado que es "un escándalo en todos los sentidos" que el presidente del Gobierno supedite una nueva financiación para Cataluña a la investidura en la Presidencia de la Generalitat del candidato del PSC, Salvador Illa.

En cuanto al órdago, ha sostenido el líder de Junts que le parece inmoral "jugar con el bienestar y el futuro de los catalanes como moneda de cambio de beneficios para el partido" y ha instado a Sánchez a responder "si pretende contar con los apoyos que le han permitido dirigir el Gobierno a pesar de su derrota en las urnas", en velada referencia a los apoyos de Junts en el Congreso para investir a Sánchez.

En otras palabras, Pedro Sánchez está en un callejón sin salida. Si Carles Puigdemont se convierte, finalmente -como exige-, en president de la Generalitat, el discurso con el que el líder del PSOE llegó a La Moncloa, el de mejorar la convivencia en Cataluña con la Ley de Amnistía, se desmoronaría como un castillo de naipes: Sánchez recibirá tal contestación -incluso interna- que significaría la convocatoria de elecciones generales, insisten fuentes consultadas del PSOE. En suma, el fin de su Gobierno.

Y si por el contrario acaba llegando el socialista Salvador Illa al Ejecutivo catalán -con el apoyo de ERC-, el “colorín colorado” de la legislatura entonado por Junts retumbará por doquier en La Moncloa. Máxime cuando una repetición electoral en Cataluña no garantiza que la intrincada aritmética parlamentaria vaya a cambiar, todo lo contrario. No beneficiaría, por tanto, a ningún partido; como mucho al de Puigdemont.

El PP advierte que Sánchez está con "respiración asistida"

"Sánchez vuelve a mercadear con el bien común y la igualdad de todos los españoles para lograr sus objetivos", denuncian a ESdiario fuentes solventes de la dirección nacional del PP. Y añaden desde la sala de máquinas de Génova 13 que "primero, rompió el principio de igualdad de todos los españoles ante la justicia comprometiéndose a aprobar la ley de amnistía a cambio de 7 votos para su investidura. Después, a ceder las competencias de inmigración a Cataluña para salvar unas votaciones que iba a perder. Y, ahora, pretende romper el principio de igualdad y solidaridad entre las comunidades autónomas para lograr la investidura de Illa", aseveran.

La amnistía ha sido derrotada en las urnas.



Bajo este intrincado contexto para Sánchez, subrayan los mismos populares consultados la inestabilidad del Gobierno de España. "Sánchez lleva desde el 23J en respiración asistida. Y esa máquina que mantiene a su gobierno con vida es Carles Puigdemont. Se lo llevamos advirtiendo desde hace 10 meses", destacan a este periódico.

Y predicen desde el PP el final de Sánchez. "Su futuro lo deciden desde Waterloo, pero solo ahora parece haberse dado cuenta de esa circunstancia. Si Illa logra la presidencia, Puidemont le desconectará a él de La Moncloa. Y, si Puigdemont es president, ya no necesitará Sánchez y también podrá desconectarle en cualquier momento", sentencian a ESdiario fuentes muy próximas a Feijóo.