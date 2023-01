Feijóo asegura soluciones ante un Gobierno “desbordado y perdido”

Los populares han presentado los principales puntos en los que se basará su proyecto económico y que serán las líneas maestras para intentar acabar con un Gobierno sin rumbo y sin ideas.

Legislatura perdida. Así define el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos años. La excusa de la pandemia ya va quedando obsoleta sobre todo viendo la recuperación económica del resto de países de la Unión Europea.

Y es que, tal y como ha recalcado el máximo mandatario del PP, por cierto reforzado con las últimas encuestas, no hay que pasar por alto que España es la última economía de toda la Unión Europea en recuperar el PIB de antes de la llegada del COVID. Un claro indicio de que las supuestas soluciones del actual Gobierno no están dando los frutos necesarios. Así lo plasmaba Feijóo via twitter.

Tras una legislatura perdida, somos la última economía de la UE en recuperar el PIB prepandemia. Es imprescindible poner en marcha planes para impulsar el crecimiento, contener la inflación, asegurar nuestras pensiones y reducir la deuda.



Ante un Gobierno desbordado, soluciones.

Por ello, el líder popular asegura soluciones ante este momento económico de tanta incertidumbre. Unas soluciones que pasan por esos 6 puntos que remarca el vicesecretario de Economía de los 'populares' Juan Bravo: una fiscalidad para el empleo, el crecimiento y la inversión; la simplificación de las trabas burocráticas; la reducción del gasto político superfluo; el crecimiento económico y la generación de empleo.

No votarán en contra de las medidas anticrisis del Gobierno

El PP está ahora mismo entre el sí o la abstención en relación a las medidas económicas que están por venir por parte del Ejecutivo de Sánchez. El motivo, explicado por el propio Juan Bravo en esa rueda de prensa: muchas de las medidas son parte de las que ha propuesto el PP, pero las considera una "copia" corta e incompleta y consideran que estén mezcladas con otras "imposibles de votar".

Para acabar, Bravo ponía el acento en la mala gestión de los fondos europeos, sobre todo teniendo en cuenta que España es "el segundo país con más ayudas de la Unión Europea". Además critican a Sánchez y los suyos la poca transparencia e información a las Comunidades Autónomas.