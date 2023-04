Airada respuesta del gobierno israelí a Sánchez por su apoyo a los manifestantes

El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que no decida por el pueblo israelí después de que el mandatario trasladara el sábado su respaldo en nombre de la Internacional Socialista a las protestas contra la polémica reforma judicial en Israel, considerada por sus críticos como un ataque contra el equilibrio de poderes.

Foreign Minister Eli Cohen criticized Sanchez for his speech and accused the opposition of using him to hurt Israel internationally.

Protests took place in 150 locations Saturday. Supporters of the judicial reforms rallied in Jerusalem on Thursday.#Israel #JudicialReforms pic.twitter.com/s1SmrzIH3n