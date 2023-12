El zasca a un diputado del PSOE por arremeter contra los bomberos de Ayuso

El secretario de Igualdad del PSOE en Madrid intenta atacar a la presidenta madrileña a costa de la paridad en las oposiciones y se lleva la contundente respuesta de un Policía

Con la vorágine de la primera cita clandestina entre PSOE y Junts en Ginebra, pasó prácticamente inadvertido. Pero el Secretario de Iguadad y portavoz de Medio Ambiente, Agricultura e Interior del PSOE en Madrid, el Diputado en la Asamblea de Madrid Guillermo Martín, se llevó a mediados de la semana pasada un zasca de los que escuecen de verdad. Todo a costa, claro, del afán de las izquierdas de criticar por todo a Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña. El coco. Y que con situaciones como las que vivió el diputado socialista, será más coco todavía.

El pasado 28 de noviembre, Guillermo Martín públicó en su cuenta de X (antes Twitter) algo que pretendía ser una crítica, nada velada, a lo que él considera que es la política de igualdad del Partido Popular en Madrid, personalizando en Ayuso. Así, Martín escribió que "No habrá ninguna mujer en la promoción de 2023 de los Bomberos de la C. de Madrid. Ninguna ha podido superar unas prueba físicas pensadas para hombres. No conforme con eso, Ayuso va a elevar aún más el peso de las físicas en la nota final. Lo venimos denunciando desde @psoe_m".

No habrá ninguna mujer en la promoción de 2023 de los Bomberos de la C. de Madrid. Ninguna ha podido superar unas prueba físicas pensadas para hombres.



No conforme con eso, Ayuso va a elevar aún más el peso de las físicas en la nota final. Lo venimos denunciando desde @psoe_m — Guillermo Martín 🇪🇸🇪🇺 (@Guiller_MJ) November 28, 2023

Algo que entronca con el acaparamiento del argumentario radical feminista. Las cuotas. Las cuotas por todos lados. Mismas plazas para hombres y mujeres en absolutamente todos los sectores laborales, que no mismas oportunidades, que ésas ya las tienen y donde no existen se trabaja firmemente en ello. Y Martín se encontró con la respuesta inmediata de otro usuario de la misma red social. Que le dio un zasca memorable.

Las pruebas no están pensadas para hombres, están pensadas para salvar vidas. https://t.co/HPSzv8crFx — Samuel (@guidoprincesa) November 29, 2023

La respuesta, también a través de X, no fue de un político de signo contrario. Ni siquiera de los bomberos. Fue de un policía. De Samuel Vázquez, presidente de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI. Y sus palabras fueron como una daga: "Las pruebas no están pensadas para hombres, están pensadas para salvar vidas".

Y es que hay cosas que son obvias. Un ciudadano lo que quiere, en caso de emergencia, es que las autoridades respondan con celeridad, premura y realizando perfectamente su labor, no comprobar que efectivamente en el camión de bomberos hay paridad entre hombres y mujeres. Por tanto, en ese ámbito, los mejores capacitados físicamente serán más valiosos que los que no lo son. Algo que se encargó de recordar Samuel Vázquez a la bancada socialista madrileña.