Patxi López desmiente al 'Mediador': “Nunca he estado en Ramses”

El portavoz socialista no quiso atender la petición de ESdiario para dar su versión sobre lo dicho por Navarro Tacoronte sobre él.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, ha enviado un escrito de rectificación a ESdiario en el que desmiente las afirmaciones de Marcos Antonio Navarro Tacoronte, el Mediador a este diario el pasado día 23 de marzo. En esa entrevista, el Mediador situó a López en el restaurante Ramses de Madrid el 21 de octubre de 2020, la misma noche en la que se celebró la cena del Tito Berni con quince parlamentarios socialistas más y varios empresarios canarios.

Aunque Tacoronte en ningún momento imputa ningún delito o actividad de dudosa reputación a Patxi López, ESdiario intentó recabar su versión antes de publicar la entrevista. Así, se puso en contacto con los servicios de prensa del PSOE en el Congreso, tanto por WhatsApp como por teléfono, advirtiéndoles de lo que se iba a publicar y dándole la oportunidad de expresarse al respecto. No hubo respuesta alguna a pesar de la insistencia de este medio.

ESdiario intentó sin éxito recabar la versión de Patxi López al que se advirtió con antelación de las afirmaciones del 'Mediador'

Aún así, López se ha dirigido mediante burofax a este diario exigiendo la rectificación de las afirmaciones de Tacoronte en los siguientes términos de los que nos hacemos eco:

“Yo, Patxi López, diputado del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados, no he participado en comida, cena ni almuerzo alguno que guarde relación alguna con el caso “mediador”, no he estado en el restaurante Ramsés el 21 de octubre de 2020, ni nunca, ni en una mesa aparte, ni conjunta, ni con cinco ni con con quince compañeros/as del Grupo Parlamentario Socialista de Cortes Generales, ni conozco ni tengo relación alguna con D. Marcos Antonio Navarro Tacoronte, ni guardo relación alguna con ninguna de sus presuntas actividades para conseguir un trato de favor por parte de instituciones o personas objeto de investigación judicial”.

Este diario no puede retractarse de las afirmaciones lanzadas por una tercera persona, especialmente porque no constituyen ninguna acusación ni achacan ningún delito

López ha incluido además otro párrafo en el que literalmente se dice que “la dirección de ESdiario.com se retracta públicamente de las manifestaciones vertidas en la misma, y se desmarca totalmente de las declaraciones recogidas de D. Marcos Antonio Navarro Tacoronte referidas a D. Patxi López, diputado del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, por contener manifestaciones absolutamente falsas e inciertas.”

Este diario no puede retractarse de las afirmaciones lanzadas por una tercera persona, especialmente porque no constituyen ninguna acusación ni le achaca ningún delito. El Mediador afirmó tan solo que López estaba cenando en una mesa junto a la de Tito Berni, los quince parlamentarios del PSOE y varios empresarios canarios, y que necesariamente tuvo que verlos. Ese hecho de por sí no constituye ningún menoscabo al honor de López.

Respecto a la veracidad de las afirmaciones, no es misión ni labor de ESdiario corregir a un entrevistado que es plenamente responsable de sus palabras. No obstante, la dirección de este diario trató de recabar la versión de Patxi López para acompañar la entrevista difundida, pero el portavoz socialista no consideró oportuno atender esa petición.