El PP va a lo suyo e ignora el culebrón Villacís: "Ella sola ha montado ese lío"

Quiso abandonar un barco que se hunde para desembarcar en Génova pero ni siquiera habló con Ayuso y ante el portazo promete ahora a su partido que "siempre van a poder contar con ella"

Esta semana pasará a la historia por como alguien, Begoña Villacís, ha dilapidado en unos días su caudal político y ha quedado retratada ante los madrileños como la dirigente que se quiso ir al PP dejando "tirado" a Ciudadanos y al ver que no la querían ha vuelto a su partido prometiendo lealtad eterna.

Un culebrón que ha provocado la propia Villacís, "ella sola ha montado este lío" sostienen en la Puerta del Sol desde donde van a seguir la máxima de no hay mejor desprecio que no hacer aprecio, es decir que no van a entrar en una espiral de reacciones con la vicealcaldesa madrileña.

Desde la dirección del PP han respaldado sin matices la autonomía que tiene Ayuso para confeccionar sus listas frente a lo que ocurrió en la etapa de Casado y García Egea que le impusieron a Toni Cantó y resultó todo un fiasco.

Lo que es un hecho es que fue la propia Villacís la que propuso ante los órganos de Ciudadanos la creación de corrientes internas, pidió flexibilidad para poder presentarse a las elecciones con otras siglas y se ofreció al coordinador general del PP, Elías Bendodo, por mucho que en su rueda de prensa se haya empeñado en negar la evidencia.

Por eso en su rueda de prensa y en una clara muestra del dime de que presumes y te diré de lo que careces, la vicealcaldesa naranja ha presumido de "lealtad y juego limpio" y lejos mirarse en su propio espejo, se ha dedicado a acusar a los demás, pensando sin citarla en Isabel Díaz Ayuso de "deslealtad o de practicar la política basura".

No obstante su compromiso a los afiliados de Ciudadanos de que siempre "van a poder contar con ella" ha quedado en entredicho al deshacerse en elogios hacía Alberto Núñez Feijóo dejándose la puerta abierta a volver a intentar un desembarco en el PP, esta vez en las generales si no consigue representación en Madrid.

Begoña Villacís sube la escalera del hotel donde ha ofrecido su rueda de prensa.

Y también como muestra de que "sangra por la herida que ella misma ha provocado" apuntan fuentes del PP de Madrid, no ha podido resistirse a señalar que el alcalde Martínez Almeida no piensa como Isabel Díaz Ayuso que "lo mejor de Ciudadanos ya está en el Partido Popular ". Un intento vano dice en Sol y en Cibeles de "sembrar cizaña".

De hecho la maniobra de Villacís tampoco le ha hecho un pelo de gracia al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida que no dió a Villacís el árnica que buscaba en su reunión de esta semana.

Y desde la dirección del PP, han respaldado sin matices la autonomía que tiene Díaz Ayuso para confeccionar sus listas frente a lo que ocurrió en la etapa de Casado y García Egea que le impusieron a Toni Cantó y resultó todo un fiasco.

Como un fiasco ha resultado la maniobra de Begoña Villacís por mucho que ahora se presente como fundamental para frenar al candidato de Vox, Javier Ortega Smith o asegure que podría volver a la vida privada pero que se queda por lealtad a Ciudadanos. Un partido que, si hubiera podido, habría abandonado.