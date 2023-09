Machismo de las Juventudes Socialistas de Sánchez insultando a mujeres mayores

El perfil oficial de JSE se burla de varias señoras que acudieron a la concentración del PP llamándolas ‘la pija y la quinqui’ y se ven obligadas a justificarse, quedando aún peor

Algunas juventudes de determinados partidos políticos se dedican a hacer gracias en las redes sociales, hasta el punto de que faltan el respeto a personas anónimas. Es lo que le ha ocurrido a las Juventudes Socialistas, que no tuvo otra ocurrencia que contestar a la concentración del PP contra la amnistía que cogiendo la foto de dos señoras mayores anónimas que habían asistido y calificarlas como “la pija y la quinqui”.

Me debo exclusivamente a los españoles. Para ellos estoy.



Los políticos pasan y lo que se queda es lo que hicimos y defendimos. En lo que a mí respecta, lo que quedará para España será:



🔵 Igualdad

🔵 Libertad

🔵 Dignidad pic.twitter.com/W8Vt7pBgMR — Partido Popular (@ppopular) September 24, 2023

El comentario de Juventudes Socialistas señalando a dos mujeres anónimas levantó una gran polvareda y recibió multitud de reproches, como por ejemplo que “el feminismo para ellos consiste en intentar humillar a las mujeres anónimas que no piensan como ellos” o “si hace un comentario similar la cuenta oficial de Vox o del PP con mujeres del PSOE, le empapela la Fiscalía”.

Ante el revuelo, Juventudes Socialistas borró el comentario a las horas y puso una explicación, pero la justificación les ha hecho quedar todavía en peor lugar. Los jóvenes de Pedro Sánchez indican que “la pija y la quinqui es un famoso podcast y no es un insulto, sino un meme”, para a continuación pedir disculpas “si alguien se ha sentido ofendido” y meter por medio el comodín de Franco acusando a la concentración del PP de exhibir banderas franquistas.

Desde el PP han respondido que “esto de señalar a particulares manifestándose en libertad es un poco totalitario. Por cierto: no confundáis disculpas con justificación”. Desde Nuevas Generaciones se indicaba además a las Juventudes Socialistas que “después de haberos burlado de dos señoras que podrían ser vuestras abuelas, pedís disculpas si alguien no entendió la referencia. No respetáis a vuestros mayores y por eso sois tan decadentes”.