Óscar Puente, ridiculizado por el pequeño Nicolás y en evidencia por policias

El ministro de Transportes la toma con el famoso pícaro tras los insultos a Vito Quiles y desde el sindicato de Policía Nacional recuerdan que quien desvela datos de vehículos es él

El ministro de Transportes, Óscar Puente, sigue siendo actualidad, y no precisamente por su gestión de los trenes o de las carreteras, sino por sus encontronazos en redes sociales que derivan en insultos como “saco de mierda” al informador Vito Quiles. El dirigente socialista parece que tiene mucho tiempo libre que hasta se ha dedicado a bloquear a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el conocido como pequeño Nicolás, en sus habituales bloqueos de aquellas personas que no le siguen el juego.

El pequeño Nicolás hacía público sorprendido el bloqueo en redes de Óscar Puente y le dedicaba un mensaje que lo ponía en evidencia: “ministro, tienes 55 años y me resulta difícil no recordar ciertas actitudes de mi adolescencia, como cuando mi ex novia me bloqueaba a los 17 años cuando no tenía razón. Percibo un comportamiento similar. Eres ministro del Gobierno de España, sólo le pido respeto”.

Ministro, tienes 55 años y me resulta difícil no recordar ciertas actitudes de mi adolescencia, como cuando mi ex-novia me bloqueaba a los 17 años cuando no tenía razón. Percibo un comportamiento similar.

Eres Ministro del Gobierno de España. Solo le pido respeto. pic.twitter.com/jTo35xW99S — Francisco N. (@FranNicolas_G) June 16, 2024

El pequeño Nicolás no es el único que ha puesto en una situación comprometida a Óscar Puente. Sindicatos de Policía Nacional han terciado en la polémica entre el ministro de Transportes y Vito Quiles para apuntar que quién habría cometido una imprudencia de revelar datos de vehículos policiales sería el ministro y no el comunicador.

En concreto, Óscar Puente acusaba a Vito Quiles de desvelar la matrícula de un vehículo policial en la foto que el informador mostraba como presunto coche del ministro. El Gobierno a través del ministerio del Interior señaló que denunciaría a Vito Quiles por esta cuestión. Sin embargo, el sindicato SUP, mayoritario en la Policía Nacional, indicaba que “quien ha revelado que puede tratarse de un vehículo policial es Óscar Puente, esperamos que en Interior tomen nota”, en referencia a que es el propio ministro quien apunta que el coche es un vehículo de la Policía y no un coche oficial.