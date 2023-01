La Fiscalía investigará a la agencia de azafatas tras la exclusiva de ESdiario

La compañía Meccti niega las acusaciones que dicen que obligan a las aspirantes a desnudarse en las pruebas de selección, pero a su vez cuelgan en las redes fotos en lencería y eróticas.

La justicia ya iba tras la pista de la agencia Meccti y ahora se abre un nuevo frente. La compañía ha recibido acusaciones que aseguran que, en sus procesos de selección, las aspirantes son obligadas a quedarse en ropa interior y que los criterios de elección se basaban únicamente en el físico.

Desde la empresa siguen negando las acusaciones pero las pruebas aportadas en exclusiva por ESDiario no dejan mucho lugar a duda: cientos de fotos de supuestas azafatas en lencería y con poses eróticas subidas en sus redes.

El Ministerio de Trabajo ya investigaba a la compañía y ahora es la Fiscalía de Madrid quien ha iniciado una investigación penal en relación con este proceso de selección de azafatas, en el que además se mostraba una clara diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres eran rechazados inmediatamente. No solo una criba por físico y sexo, si no también por edad. Algo que no aplican por ejemplo a la hora de elegir pilotos.

Hay que aclarar que es la Fiscalía de Madrid quien se encarga del tema porque el proceso de selección donde ocurrió todo tuvo lugar en un hotel de la capital. Allí se habrían producido todas estas prácticas, que han confirmado después con sus testimonios varias afectadas.

Oficialmente, la Fiscalía abre la investigación a raíz de una denuncia presentada por el sindicato CC.OO. Ahora tratarán de dilucidar si a lo largo de dicho proceso de selección la compañía pudo haber incurrido en algún delito.

Desde CC.OO consideran que los hechos quebrantan el artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad entre todos los españoles. También considera que lo sucedido podrían encajar en los delitos contemplados en los artículos 314, 171, 191 y 184 del Código Penal. En el último caso, el 184, corresponde a cuando alguien, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realice actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona.

Meccti se defiende

La agencia sigue negando todo. Aseguran que si se ha incurrido en algún delito o se han llevado a cabo alguna de estas prácticas en el proceso de reclutamiento ha sido responsabilidad de la agencia externa contratada para el mismo.

Precisamente esta agencia de empleo señalada por realizar estas entrevistas para Kuwait Airways amenazó tras la difusión de la noticia con "emprender acciones legales, penales o civiles contra aquellas personas que hayan podido difundir hechos y prácticas" que califican de "completamente falsos".

A través de una nota de prensa, difundida por el despacho Molins Defensa Penal, la compañía advierte de que la "difamación" que se habría estado vertiendo estos últimos días "podría llegar a ser constitutiva de un delito de injurias y calumnias que afecta de forma notoria el buen nombre e imagen de la compañía".