La justicia ordena a Vox quitar su lona tirando a la basura la bandera LGTBi

La Junta Electoral de Zona de Madrid decide exigir a los de Abascal retirar el cartel gigante en el que también tiran a la basura la del independentismo catalán, la comunista y la feminista.

Se puso de moda durante la campaña para las elecciones autonómicas y municipales del 28M la estrategia de colocar lonas y carteles gigantes en puntos estratégicos de grandes ciudades para atacar a los rivales políticos. El más claro y evidente, el caso de Podemos, con el acoso al hermano de Isabel Díaz Ayuso o al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y su relación con Florentino Pérez.

En el primer caso, en aquella ocasión, a pesar de la denuncia por parte del Partido Popular se mantuvo la lona. Sin embargo, como todo en la vida y en política también, los resultados en las urnas golpearon duramente a los morados y la presidenta madrileña contraatacó con su propio cartel (virtual) celebrando la mayoría absoluta lograda en las urnas y la desaparición de la Asamblea madrileña de Podemos.

Pues bien, a esta moda se sumó también Vox, en este caso para la campaña de las generales que, por aquel entonces, no había comenzado. En ello se amparó el PSOE para denunciarlo y ahora la Junta Electoral de Madrid exige a los de Abascal que la retiren.

En su caso, colocaron su propia lona gigante, en plena calle Alcalá de la capital, con el lema 'Decide lo que importa'. En la misma se puede ver una mano, con una pulsera con la bandera de España, que tira a la basura la bandera LGTBi, la del independentismo catalán, la comunista y además logos del movimiento feminista y la Agenda 2030.

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil y el presidente de COGAM, Ronny de la Cruz, posan frente a la lona de Vox en Madrid.

La 'lona del odio'

Los socialistas acusaron a los de Santiago Abascal de incumplir la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y que impide publicitar un acto de campaña fuera del periodo permitido. Los socialistas, además, veían incluso un posible delito de odio. En la resolución, la Junta Electoral de Zona exige a Vox a retirar la lona "con el apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho".

Este organismo, no obstante, ha decidido no abrir un expediente sancionador a la formación. Eso sí, apuntan que, en caso de reiteración en esta conducta, se podría acordar “la incoación del mismo". Es decir, si no la quitan, empezaría el proceso penal contra ellos.

Los de Abascal tienen, en principio, 24 horas para retirar la que ha sido denominada como “la lona del odio”. Desde las redes sociales, la cuenta del PSOE presiona para que se ejecute la orden de la Junta Electoral e instan a Vox a hacerlo antes de que expire ese plazo, además de "contraatacar" a esa "lona del odio" con una campaña desplegando banderas LGTBi por los edificios socialistas.