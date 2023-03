El vídeo del Tito Berni que el PSOE no quiere que veas: "Una España con valores"

El ya exdiputado socialista presentaba su candidatura para el Congreso de los Diputados apoyado por Pedro Sánchez en el que aseguraba que lucharía por "una España con principios y valores".

Tal y como avisó Antonio Navarro Tacoronte, el conocido como "el mediador" en la trama de corrupción que afecta al PSOE y que lleva como nombre caso Mediador en su honor, lo del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes y sus compinches solo es la punta del iceberg. Las fiestas repletas de prostitutas y droga pagadas con dinero público para celebrar sus turbios negocios pueden salir muy caros a Pedro Sánchez a menos de tres meses de las elecciones del 28 de mayo.

Desde luego que no se lo veía venir hace años, cuando el mismísimo Pedro Sánchez apoyaba al Tito Berni en su campaña para llegar al Congreso de los Diputados. Correcto, justo el mismo Congreso de los Diputados que durante años ha utilizado para delinquir hasta que le han pillado. Por ello, seguro que desde Moncloa no se sienten muy orgullosos de este vídeo que ahora les pasa factura.

Y es que, visto lo visto, no puede ser más desafortunado, especialmente por las palabras elegidas para su candidatura. El Tito Berni asegura que se presenta porque "quiere contribuir a este proyecto socialista que quiere cambiar España, que quiere una España que avance y que crezca hacia el futuro". No contento con eso añade "una España de igualdad, de principios y de valores".

Para rematar, acaba con un "vota PSOE" y Pedro Sánchez cierra el vídeo con la frase "por la España que quieres". Desde luego y a las pruebas nos remitimos, se puede decir que el vídeo ha envejecido bastante mal y juega una mala pasada a la formación socialista. Una formación socialista que desde que explotó el caso vive en una tensión constante ante la posibilidad de que salgan más nombres.

El Tito Berni: sólo la punta del iceberg

El mediador está dispuesto a no quedarse callado y los focos apuntan a esa cena a la que asistieron 15 socialistas y que corrió a cargo del Tito Berni. Un Tito Berni que aprovechó durante años su posición en el Congreso para favorecer a empresarios en forma de concesiones públicas a cambio de favores. Sus preferidos: las fiestas con prostitutas y drogas. No cabe duda que esta no es la España de igualdad, principios y valores que el exdiputado canario proclama en este vídeo de campaña.

Consiguió lo que quería, llegar al Congreso, y cuando tocó poder empezó a utilizarlo para enriquecerse. Junto a su sobrino, el también investigado y también socialista Taishet Fuentes, y al exgeneral de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, conseguían contratos públicos para empresarios a cambio de pagarles sus vicios. Antonio Navarro era la figura que servía de enlace y el que parece más dispuesto a no dejar títere con cabeza.