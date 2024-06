El PP en vilo por el cara a cara entre Bolaños y González Pons por el CGPJ

Populares muestran dudas de pactar el CGPJ con el sanchismo salvo que se cumplan sus exigencias de despolitización. El valenciano tiene en sus manos lograr un acuerdo satisfactorio

Tras más de 5 años de bloqueo, tiras y aflojas y negociaciones frustradas, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de poder y gobierno de los jueces, podría tener fumata blanca en Bruselas donde el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, mantendrán un cara a cara para desatascar la situación. Fuentes populares y socialistas señalan que el acuerdo está encarrilado y que puede llegar a buen puerto.

Sin embargo, los rumores de un inminente pacto entre PP y PSOE para renovar el CGPJ no sólo ha desatado la crítica de otros partidos como Vox o Podemos, sino que ha dejado en vilo al PP, que se debate entre el perfil institucional de la necesaria renovación de un órgano del Estado y la estrategia de no fiarse del sanchismo ni ceder nada ante Pedro Sánchez.

En el PP sin embargo, pese a las dudas, consideran que todo depende de lo que se logre en el acuerdo y que se consiga que el PSOE acepte en buena parte las exigencias populares como avanzar hacia una despolitización de la Justicia y hacia un sistema en el que los jueces elijan el CGPJ y no los políticos.

Además, está el juego de mayorías en el CGPJ, uno de los puntos clave. El actual CGPJ, acordado cuando gobernaba Mariano Rajoy, era de mayoría conservadora. Ahora gobierna Pedro Sánchez pero se da una curiosa circunstancia: el PP es la primera fuerza del Congreso y tiene mayoría absoluta en el Senado. Esto da a los populares fuerza de negociación para lograr un CGPJ con la mitad de sus miembros conservadores y que el PSOE no imponga una mayoría progresista sino al menos que se logre un órgano neutral.

La clave, por tanto, no es si se acuerda o no con el PSOE, sino que el PP puede vender el acuerdo como satisfactorio para sus intereses y no que se vea como una cesión al sanchismo. Y ahí es donde todo el PP está a la expectativa de la capacidad negociadora de González Pons ante Félix Bolaños con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, como testigo.

“Es un ahora o nunca”, en el PP sí tienen claro que o se logra un acuerdo ahora, o no se consigue y el sanchismo activaría la vía unilateral para cambiar la elección del CGPJ sin contar con los populares, un panorama que no desean pues dejaría la Justicia en manos de la instrumentalización de Sánchez y sus socios. En horas podría sonar la campana, o volverse a romper. Veremos.