El sofisticado método con el que el mediador grababa al Tito Berni y compañía

Antonio Navarro Tacoronte grabó todas las conversaciones y vídeos que pudo por si podían serles útiles en un futuro. Ahora salen a la luz esas conversaciones y los métodos para conseguirlas.

Las filtraciones del sumario del caso Mediador están dejando al descubierto las formas y maneras en la que el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo llevaba a cabo sus turbios negocios con dinero público. No menos turbias eran las fiestas en hoteles y prostíbulos para celebrar los acuerdos y en parte como pago de los mismos que el Tito Berni y el resto de miembros de la trama llevaban a cabo en su mayoría en Madrid, en plena pandemia.

Antonio Navarro Tacoronte, cuyo mote o posición dentro de la trama da nombre a este caso de corrupción (el mediador), sabía que se metía en aguas turbulentas y por ello, según avanzaban los negocios del Tito Berni, su sobrino Taishet Fuentes, y el exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, alias 'Papá', con los empresarios decidió empezar recopilar toda la información posible por lo que pudiera pasar.

El pin-micrófono con autonomía de 5 horas

Vídeos, como el del exdiputado socialista y su sobrino en un hotel de Gran Canaria con prostitutas y consumiendo drogas, y conversaciones más que comprometedoras, prometiendo concesiones a cambio de favores. Desde luego, el mediador no dejaba nada a la improvisación y muestra de ello es el sofisticado método que utilizó para grabarlo todo: un micrófono camuflado en un pin de la Guardia Civil.

Así lo refleja la parte del sumario que publica Voz Pópuli, donde comparan este caso con el del excomisario José Manuel Villarejo. Tal y como consta en el sumario, este instrumento tendría la capacidad de grabar durante 5 horas. Según como ha expresado Navarro en varias ocasiones, "no se fiaba de nadie" y reunió todas las evidencias posibles por si el caso acababa saltando por los aires, cosa que, finalmente, ha sucedido.

En una de las conversaciones recogidas por Voz Pópuli y extraídas del sumario, ya con la investigación en marcha, el mediador le pide al sobrino del Tito Berno, Taishet, que durante las reuniones con los demás miembros de la trama no hablara mucho por si en algún momento salían a la luz estas conversaciones: "Yo tengo todos los datos Tai. Todos. Toditos. No me fío ni de mi sombra. Ya te lo he dicho. Cuando estemos reunidos con ellos, habla poquito, porque yo grabo todas las conversaciones".

Es en ese momento cuando Navarro cuenta su curioso y eficaz método de grabación: "No grabo con los móviles, lo hago con otro sistema que yo tengo. El pin grande, redondo que yo llevo, es un pin de la Guardia Civil y es una grabadora directa. ¿Te queda claro? Porque yo ya me lo estoy viendo venir", sentenciaba el mediador, que ya empezaba a ver las orejas al lobo.