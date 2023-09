Javier Nart estalla ante las cesiones a Puigdemont

"Que Sánchez vaya a declarar normal la amnistía, la malversación de caudales públicos y la sedición, condenada por el TS, significa dar una patada en el culo a la separación de poderes"

El eurodiputado Javier Nart se ha sumado a la oleada de indignación provocada por la reunión de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, con el prófugo de la Justicia y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. Fue este jueves en el programa de Cuatro 'Todo es Mentira', en presencia de la senadora socialista andaluza, Susana Díaz, que apoyaba las acciones de su partido y a la que Nart dejó muda. K.O.

El político de Renovar Europa expresaba su "absoluta perplejidad "por en encuentro en Bruselas y por las palabras de la presidenta de Sumar, "que dio por bueno que la cosa va muy bien, cuando lo que se ha pedido es la amnistía que no cabe en ningún país democrático ni en el Código Penal, parido por el socialista Juan Alberto Belloch", subrayó.

Javier Nart implacable sobre la amnistía, la normalización socialista de la malversación de caudales públicos, la sedición y la falta absoluta de separación de poderes en las altas instancias judiciales. pic.twitter.com/Yl1ooyG6Oq — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) September 7, 2023

En las redes sociales, los comentarios apoyando al también abogado y criticando a la expresidenta andaluza no se han hecho esperar: "Está la Yoli dimitida ? Está la Yoli sentada ante un juez ? ", dice un post. "La paleta de Susana no tenía cueva donde meterse ante tal repaso", indica otro. "Personalmente, adoro a Javier Nart. No puede ser más claro y ser una persona más implicada con determinadas cuestiones". Mientras otro, asevera: "Joder, se ha quedao a gusto el tío".

Lo de Pedro Sánchez está sobrepasando cualquier expectativa. Hace unos años no hubiéramos creído que el felón pudiera llegar tan lejos por su insaciable afán por gobernar. Ahora concederá la amnistía, y en unos meses le dará el referéndum a Cataluña. — You are as useless as Echenique's legs (@SrMiltonFreeman) September 7, 2023

El que fuera también secretario general del PSC, espetó a la andaluza, visiblemente airado, las consecuencias que esas acciones van a acarrear: "Declarar como hecho inexistente la amnistía, además de la malversación de fondos públicos, tendrán un alcance jurídico descomunal porque todos los malversadores de este país van a pedir que si ese delito ya no existe, se les aplique también a ellos, como ocurrió con la amnistía, lógica, de la Transición tras el franquismo ".

Nart, cada vez más airado, recalcó la incongruencia del proceso. "Que el señor Sánchez vaya a declarar normal la malversación de caudales públicos y la sedición, condenada por el Tribunal Supremo (TS), significa dar una patada en el culo a la separación de poderes, además de invadir el Poder Judicial". Agregó: "Esto en Europa, donde en el Parlamento levantamos la inmunidad parlamentaria con los propios votos del PSOE es incomprensible porque ahora este mismo partido negocia para declarar una amnistía de lo que el Parlamento Europeo dio como bueno", incidió, resaltando la incoherencia socialista.

El eurodiputado hizo hincapié en que "España en este momento se ha convertido en un país de pandereta de cara a las instituciones europeas, porque les es inconcebible que una vicepresidenta del gobierno de un país europeo se siente a negociar con un prófugo la amnistía, un delito tipificado. Esto es reventar todas las normas de lo que significa algo básico, no ya la Constitución. Pero es que hay algo mucho más grave, agregó. Yo quiero primero la amnistía para sentarme a negociar (en alusión a Puigdemont) y luego ya veremos", refiriéndose a la autodeterminación.

Tenemos un ministro de Justicia independiente, a una directora general en Moncloa absolutamente independiente y a un presidente del TC que para todos los juristas es la persona más independiente que existe bajo la luz del cielo"

"La mayoría del TC me suena a broma"

Y dirigiéndose a Susana Díaz, recalcó: "Ya verás como el mismo que dijo que era inconstitucional (el TC), ahora dirá que lo es". Mientras, la senadora no paraba de repetir: "O no Javier, a lo mejor eso no se no se produce", Nart proseguía su diatriba, cada vez más exaltado, e ironizaba. "Tenemos un ministro de Justicia socialista, por lo tanto independiente, tenemos a una directora general en Moncloa absolutamente independiente y al presidente del TC que para todos los juristas de España es la persona más independiente que existe bajo la luz del cielo".

Por último, espetó a la andaluza, ya verás lo que va a hacer el TC, formado por una mayoría que me suena a broma: "Yo soy progresista, por lo tanto, los demás deben ser la hez de la tierra. Aquí estamos ante un gobierno pedrosanchista".