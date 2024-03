La pesadilla de Junts: ultras antiinmigración se presentan para robarle votos

La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, de Aliança Catalana y con un duro discurso anti islamismo y pro seguridad, será candidata el 12 de mayo y los de Puigdemont temen la fuga de apoyos

Hace unos meses, varios alcaldes de Junts en Cataluña pidieron una política más dura de inmigración con la expulsión de los inmigrantes reincidentes en delitos. El propio Junts exigió al PSOE las competencias de inmigración en su acuerdo para apoyar los decretos del Gobierno. Este interés de los de Carles Puigdemont no es casual, es una respuesta a perder votos ante una amenaza que ahora se confirma: el partido Aliança Catalana que viene a hacerle la competencia.

Aliança Catalana es un partido independentista liderado por la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, que sobre todo destaca por su fuerte discurso antiinmigración. Sílvia Orriols ha sabido moverse en una de las preocupaciones actuales de la sociedad catalana: la creciente inmigración, sobre todo islámica, que provoca un aumento de los datos de inseguridad y la pérdida de las esencias catalanas.

Anuncio formalment que seré candidata per ALIANÇA CATALANA a les properes eleccions al Parlament.



Necessito que m'ajudeu a arribar a tothom. Per terra, mar i aire.



O ara o mai catalans!#SalvemCatalunya pic.twitter.com/XQ82GDOzSx — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) March 24, 2024

Sílvia Orriols se dirige directamente a los votantes de Junts, alertando de la “extinción de Cataluña” frente a las “políticas actuales pro inmigración que han llenado las calles de inseguridad”. “Han tercermundizado Cataluña y han permitido y normalizado la reincidencia y el islamismo”, denuncia la líder de Aliança Catalana contra las políticas de ERC y Junts, llamando a “restituir el Estat Català y salvar Cataluña y los valores occidentales”.

Un discurso muy atractivo parta el votante más radical de Junts: independentismo, catalanismo y seguridad. Y ahí es donde cunde el pánico en un Carles Puigdemont que necesita todos los votos para lograr ser primera fuerza y acceder de nuevo a la Generalitat. Por ahora las encuestas no dan entrada a Aliança Catalana, pero no olvidemos que en Cataluña con un 3% provincial ya entras en el Parlament y que en el pasado otros partidos antiinmigración como Plataforma per Catalunya estuvieron muy cerca de lograrlo, por lo que es un discurso con público.

Para muestra de como Aliança Catalana roba votos a Junts, el resultados de las elecciones en Ripoll. En las últimas autonómicas Junts sacó el 34,4% de los votos. En las municipales, ya con Aliança Catalana y Sílvia Ripoll, ganó AC con el 30,6% y Junts bajó al 16%. Algunos creen que Aliança Catalana hasta puede quitar votos a Vox en la parte de ser el partido que más apuesta por controlar la inmigración y la seguridad.