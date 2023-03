De hombre a mujer en dos meses... para arrasar en las oposiciones de la Policía

Hace dos meses se presentó al teórico como hombre y sin mencionar ningún proceso de cambio de sexo. Ahora en las pruebas físicas asegura ser mujer y lo demuestra con una solicitud sospechosa

Es la primera vez que sucede en la Comunidad de Madrid pero gracias al despropósito de la ley Trans de Irene Montero y compañía puede ser la primera de muchas. La facilidad para cambiarse de sexo en el registro civil, sin necesidad de pruebas o evidencias ni físicas ni psicológicas para justificar ese cambio, va a provocar serios problemas en varios ámbitos de nuestro día a día. En este caso, con las oposiciones a policía.

Las pruebas físicas en estas profesiones están diferenciadas para hombres y mujeres, siendo más exigentes en cuanto a resultados para los primeros. Por ello, con las lagunas de una de las normas estrellas del Ministerio de Igualdad, muchos pueden aprovechar y cambiarse de sexo fácilmente para obtener mejores resultados. El principal problema de todo esto: la injusticia para el resto de mujeres que se ven superadas por estos supuestos trans.

El caso de Torrelodones

Ha ocurrido en las oposiciones a la Policía Local de Torrelodones, una localidad madrileña de 30.000 habitantes donde desde hace años se reclama un aumento de la plantilla de este cuerpo para hacer frente al aumento de la delincuencia. Algo que ha denunciado en este mismo diario la diputada en la Asamblea de Madrid, Almudena Negro, achacando a la mala gestión del actual Gobierno de Vecinos por Torrelodones este crecimiento exponencial de los delitos.

El caso ha sido destapado por el periódico ABC. Al examen teórico se presentaron hace dos meses casi 400 candidatos. Entre ellos, un varón que ahora se ha presentado a las pruebas físicas como mujer aprovechando la recién aprobada ley trans. O al menos es lo que asegura. Y es que, más allá de que sea real su intención o no de cambiarse de sexo, todavía está por demostrar que esta persona haya iniciado los trámites administrativos para ello.

Imagen del opositor que supuestamente ha cambiado de género / Foto: ABC

A día de hoy esta persona parece físicamente un hombre porque asegura no haber empezado su transición física de género, por lo que a la hora del examen, al resto de opositores les llamó la atención que cogiera el balón medicinal de 3kg (para mujeres) y no el de 5kg (para hombres). En ese momento le llamaron la atención y momentos después enseñó allí mismo una solicitud realizada días antes en el registro del Ayuntamiento de Torrelodones, con un poder notarial de su abogado, en el que afirmaba que se trataba de una mujer transexual. Curiosamente, dos meses atrás, no explicó esta circunstancia para hacer el examen teórico.

Todo se agrava aún más porque, según ABC, el concejal de Seguridad, Víctor Arcos, afirma que no consta que presentara ningún certificado de haber acudido a cambiar su género, por lo que podría estar todo falseado para aprovecharse de la situación.

Indignación entre los opositores y opositoras

Como es lógico, los opositores, tanto hombres como mujeres, se sienten estafados. Y es que, si casos como este se generalizan, muchas perderían la oportunidad de manera injusta después de estar años y años preparándose.

Tras el escándalo la Comunidad de Madrid pedirá un informe al Ministerio de Igualdad tras conocerse el caso, tal y como ha indicado en las últimas horas el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López. Para él, lo primero que hay que hacer es aclarar y asegurarse que realmente se ha cambiado de sexo; y en segundo lugar, es pedir un informe a las encargadas de esta cartera para que interprete la norma "que han pertrechado con el Gobierno de España"