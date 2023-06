El ataque del PSOE a Feijóo por el 23J: un sinsentido que cae por su propio peso

Los socialistas publican un vídeo atacando al popular porque ha criticado la fecha de las elecciones cuando él las convocó también en verano. Sin embargo, los contextos son muy diferentes.

Cuando Pedro Sánchez apareció por la puerta de Moncloa en dirección a la famosa escalinata para ocupar el atril tras la debacle del 28 de mayo pocos podían augurar lo que iba a anunciar. Adelanto de elecciones…y encima para el 23 de julio. La reacción de Ángels Barceló al escuchar al presidente del Gobierno fue el reflejo de miles de españoles. A las urnas en pleno verano y sin tiempo para reaccionar, con billetes de viaje y reservas de hoteles pagados en muchos casos.

Como es lógico, no sólo muchos ciudadanos no vieron con buenos ojos la fecha, sino que también el líder de la oposición criticó el momento elegido. Alberto Núñez Feijóo considera que no es la mejor opción convocar elecciones en las fechas más calurosas y además en el mayor éxodo vacacional del país. “Es un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española”, afirmó el líder de los populares. Una opinión que comparten muchos españoles.

Para defenderse, el PSOE de Pedro Sánchez, el mismo que avisó de la campaña sucia que se avecinaba de “inventar barbaridades” e insultos, ha aprovechado para intentar atacar a Feijóo mediante un vídeo en sus redes sociales. El argumento: que el máximo dirigente popular convocó elecciones en Galicia un 12 de julio de 2020.

Las diferencias entre el julio de 2023 y el de 2020

Sin embargo, faltan algunos detalles en este vídeo que los socialistas pasan por alto. Por ejemplo, que es un hecho constatado que en Galicia las temperaturas son más suaves en verano que en otras comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Madrid. Este es el primer detalle, pero lo más diferencial es sin duda el momento social, el contexto, de cada caso.

Y es que, en primer lugar, hay que tener en cuenta que aquellas elecciones que critican los socialistas estaban ya fechadas para el 5 de abril de 2020, pero el COVID obligó a posponerlas. Una situación que no afectaba sólo a la región gallega, sino también al País Vasco. Feijóo, por aquel entonces presidente de Galicia, e Íñigo Urkullu, lehendakari, decidieron poner como nueva fecha el 12 de julio. El líder gallego aportó como justificación y garantía de esta decisión los informes científicos y recomendaciones de los expertos respecto a la situación epidemiológica.

El presidente por entonces de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el recuerdo a las víctimas del COVID el día 16 de julio de 2020.

Además, creían que era necesario no demorarlas mucho en el tiempo y llevarlas a cabo en cuanto se llegase a unos datos epidemiológicos adecuados que permitieran celebrar los comicios sin riesgos excesivos.

Por último, en aquel verano de 2020 en el que aún estábamos en plena pandemia, las regiones de nuestro país poniendo el esfuerzo en controlar los rebrotes y aplicando confinamientos selectivos en ciertas poblaciones. Por lo tanto, no es lo mismo este verano, con vacaciones plenas para todo el mundo, que las vacaciones en pandemia que todos recordamos, con muchos que decidieron no viajar y quedarse en casa.

En definitiva, el PSOE se agarra a un clavo ardiendo para intentar menoscabar al líder del partido que amenaza con echarles de Moncloa. La maquinaria socialista, la que critica “la suciedad” en campaña, ya se ha puesto en marcha y no ha tardado mucho después de la debacle de las elecciones municipales y autonómicas de este domingo.