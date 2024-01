El PP no espera nada del "incoherente" Page ante la amnistía: "Mera estrategia"

En el PP de Castilla La-Mancha están convencidos de que García-Page critica al Gobierno como "estrategia" para conseguir "notoriedad" y "poder suceder a Pedro Sánchez en un futuro".

La que hasta el 23J era una cesión al independentismo "inconstitucional" para el PSOE -en palabras, incluso, de Pedro Sánchez-, ahora la defienden "sin complejos". La Ley de Amnistía, como por arte de cambio de opinión, ya es una realidad. No solo eso. La medida de gracia, redactada por los propios agraciados, que este martes pasará su primer control en el Congreso de los Diputados se ha extendido -traspasando una "línea roja" socialista más-, incluso, a terroristas buenos con sentencia condenatoria en firme. A aquellos terroristas que, como defendió sin tapujos el ministro de la Presidencia y de Justicia Félix Bolaños, "no hayan violado los derechos humanos", como si alguno no lo hiciera o, al menos, no tuviera por objetivo violarlos.

Bolaños: "Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la Ley de Amnistía y fuera se queda... cuando supone violaciones graves de derechos humanos".



¿Qué entenderá por "grave" la mano derecha del dictador? pic.twitter.com/lFkc7kqa83 — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) January 23, 2024

El Pleno extraordinario de aprobación de la amnistía en la Cámara Baja, que iniciará a las 15:00, es, sin ánimo de exageración, todo un examen. Y es que, tal y como trasladan fuentes consultadas de Junts, "por ahora no hay acuerdo". "Lo que sí hay es tiempo y evidentemente en los partidos todos siguen hablando hasta que se celebre la votación", responden desde el PSOE. Si parecía que el destino de la amnistía en el Congreso estaba escrito sobre mármol, los de Puigdemont quieren darle ese toque de adrenalina amargándole, de paso, el día a unos socialistas que tendrán que llevar la negación -como ya es habitual- hasta el extremo: "La sorpresa mañana será que se apruebe la ley de amnistía y no lo contrario", agregan fuentes de Junts.

Sea como fuere, solo hay dos destinos posibles para la Ley de Amnistía en este martes: uno, que se acabe aprobando en el Congreso y pase al Senado para sufrir una "agónica", aseveran desde el PP, tramitación -los de Feijóo poseen mayoría absoluta ahí- que dilate en varios meses su aprobación final; o, dos, que Junts no vote a favor de la medida de gracia y sea devuelta a la Comisión de Justicia para seguir "mejorándola", como describen los de Puigdemont. Cualquiera de los dos horizontes no hará más que prolongar en tiempo una Ley que, saben los de Ferraz y, por extensión, los del Gobierno, no les beneficia. Mucho menos en periodo electoral (elecciones de Galicia, en el País Vasco y europeas).

La "estrategia" de Page

Frente a la unísona defensa de la Ley de Amnistía que se escucha en filas socialistas, tan solo un barón se ha atrevido a alzar su voz contra Pedro Sánchez defendiendo, precisamente, lo que defendía el mismo Pedro Sánchez hasta el 23J. El "PSOE está en el extrarradio de la Constitución", aseveró con contundencia el Emiliano García-Page al ser preguntado por la amnistía.

El Gobierno y Ferraz arremeten contra Page tras afirmar éste que el PSOE está en el "extrarradio de la Constitución" https://t.co/3vGaobuMYg pic.twitter.com/rnFGwv2yly — EL MUNDO (@elmundoes) January 24, 2024

Unas declaraciones que, sin embargo, no cuelan en el PP de Castilla La-Mancha, donde mejor conocen a Page. En este sentido, fuentes de la dirección de los populares de CLM aseguran a ESdiario que el presidente socialista de la región "está usando la amnistía para perfilarse como una figura alternativa por si Sánchez cae" y que, por consiguiente, "Page quiere suceder a Sánchez ", se muestran convencidos.

"Page debe dar orden a sus diputados de que voten en contra de la amnistía" porque "tiene diputados que dependen orgánicamente de él, que no están puestos por Pedro Sánchez", retan fuentes muy solventes de la dirección del PP de CLM. Con más dureza critican los populares consultados que "vamos a ver mañana si [Page] cree o no en la amnistía" porque "si vota a favor demostrará que sus críticas serán solo de boquilla", remarcan.

En suma, creen desde la tierra del barón del PSOE que mañana "se demostrará si Page trabaja para España o, realmente, para él" porque "sí puede parar la amnistía, si quisiera". Es más, un barón del PP que aparece en la foto calificada como la conjura de Fitur asegura a este periódico que la foto con Page fue "tan solo", asegura con cierta ironía, responde "a una necesidad imperiosa de reformar el sistema autonómico".

Los de Feijóo tachan a Page de "incoherente"

No solo desde el PP de Castilla La-Mancan consideran una mera estrategia las críticas de García-Page a Pedro Sánchez. Desde el número trece de la calle de Génova tachan a este periódico de "incoherencia" la actuación del barón del PSOE: "Nada nuevo lo de Page", remarcan.

El criticar a Pedro Sánchez y favorecerle, simultáneamente, con la votación de sus diputados "es como funciona siempre Page", lamentan a ESdiario fuentes de la dirección nacional del PP. "Sánchez puede echar a Page y Page a Sánchez", es la realidad, concluyen desde Génova.