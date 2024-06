El escritor Manel Loureiro da las claves de sus libros: así los escribe

El escritor presenta en ESdiario su nuevo thriller 'Cuando la tormenta pase', además explica cómo se organiza para escribir sus 'best sellers' y cómo consigue la inspiración para ello.

Manel Loureiro redefine el género del thriller con su más reciente y excelente novela, una obra de intriga que mantiene un ritmo vertiginoso, repleta de giros inesperados y acción imparable que cautivará a todos. Con personajes complejos y sorprendentes, y ambientada en un entorno opresivo y misterioso, Cuando la tormenta pase entusiasmará a cualquier lector.

Ganador del Premio Fernando Lara 2024, Loureiro se ha consolidado como uno de los autores más reconocidos del momento. Sus novelas, que combinan un suspense magistral y una atmósfera envolvente, han logrado un éxito rotundo gracias a miles de lectores en todo el mundo.

La trama de su última obra es clara. Precedido por un exitoso debut, el escritor Roberto Lobeira decide aislarse en Ons, una pequeña isla de la costa atlántica gallega, con la esperanza de encontrar la paz y la inspiración para su segunda novela. Pero aquel lugar y sus habitantes no solo le dan una extraña bienvenida, sino que le conducen hacia una espiral de tensiones y rivalidades a punto de estallar. Y es que, además, el destino, burlón, le ha preparado algo difícil de superar.

Las claves de Loureiro para escribir sus best sellers

"La idea que tiene la gente, esa idea un poco romántica del escritor, como ese tipo atormentado, encerrado que vive escribiendo raptado por la inspiración pues no es la realidad. Es más prosaica. Escribir cuando sobre todo cuando lo haces ya en serio, por decirlo de una manera, implica tener horarios, implica llegar por la mañana a tu sitio de trabajo, tu sitio de escritura y sentarte delante del ordenador. Escribir y reescribir. Es decir, escribir es la parte más fácil. Reescribir una vez que ya has terminado es quizás la parte más desagradecida", explica a ESdiario el escritor.

Un escritor "tiene que incorporar en una historia aquellos elementos que son necesarios. Todo lo que sea superfluo, todo lo que acabe distrayendo la atención de la historia principal, al final lo único que hace es ensuciar. Esto es un ejemplo pequeño de los muchas cosas, de los muchos pequeños detalles, que tienes que tener en cuenta cuando estás escribiendo un libro, cuando estás puliendo algo que tiene que llegar a las personas que lo van a leer", prosigue Manel Loureiro.

Además, desvela que "yo siempre he dicho que tengo mucho de Forrest Gump como el protagonista, aquella película que tenía la virtud de estar en el lugar adecuado, en el momento idóneo y en las circunstancias justas. Y a mí me ha pasado en muchas ocasiones y con aquella historia, cuando yo empecé a escribirla en un blog, evidentemente no sabía que aquel blog se iba a transformar primero en un fenómeno viral, después en una novela, esa novela que se iba a transformar en un bestseller y ese best seller se iba a transformar en un best seller traducido a un montón de idiomas en el mundo y best seller en Estados Unidos. Y es que sería el inicio del resto de mi carrera y de mi vida. No se pueden planificar".

Los escritores, hoy en día

"Hoy en día un escritor es una persona que no solo tiene que escribir un libro, sino que aparte tiene que promocionarlo, publicitarlo, encontrarse con lectores, acudir a festivales, dar conferencias. En definitiva, que tienes que hacer una proyección pública de lo que tú eres además de escribir. Eso exige que tengas unas ciertas nociones de comunicación, de ser capaz de explicar las cosas, de transmitir emociones, de transmitir la pasión necesaria sobre lo que estás haciendo para que la gente que se lo va a leer o que quieres que se lo lea, se sienta impregnada e involucrada por esa pasión", subraya a este periódico Loureiro.

En cuanto a la tasa de lectura, Manel Loureiro asegura a ESdiario que "creo que nunca jamás en la historia se ha escrito ni se ha leído tanto como hoy en día. ¿Qué pasa? Si que es verdad que se lee en soportes que antes no existían. Todo el mundo que nos ve tiene un teléfono móvil en el bolsillo, donde todos los días lee docenas y docenas de mensajes, donde escribe docenas y docenas de mensajes, entra en redes sociales donde está leyendo, entra en diarios digitales donde lee, es decir, se lee. Se lee mucho. Quizás con respecto a la literatura hay una percepción también sesgada de que se lee menos, y tampoco es cierto, porque uno de los efectos, uno de los pocos efectos beneficiosos que tuvo la reciente pandemia que hemos cruzado, es que aumentaron enormemente los índices de lectura en España y en todo el mundo", destaca el escritor.

En conclusión, la novela ganadora del Premio Fernando Lara 2024 es un thriller trepidante que no da tregua a los lectores. Desde el comienzo, cuando el protagonista pone sus pies en la isla dejando atrás un mar embravecido, Manel Loureiro nos atrapa con una historia de intriga y acción, enmarcada en un escenario misterioso como es la isla de Ons, un paraíso natural que forma parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.

En Cuando la tormenta pase, el autor conjuga con maestría diversos géneros para ofrecer al público una trepidante aventura que no nos dejará indiferente. Y es que Loureiro maneja como nadie las claves del mejor suspense junto con los principales ingredientes de la novela negra y criminal. Los continuos giros pondrán a prueba la capacidad de sorpresa de los lectores, quienes asistirán, fascinados, a la resolución de una trama tan adictiva como imprevisible.