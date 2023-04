El PSOE desprecia a Podemos y acusa de “no querer solucionar” el sólo sí es sí

Continúa la guerra entre los socios, ahora por las enmiendas presentadas a la reforma de la norma, mientras el PSOE se niega a la mano tendida del PP y la modificación de la ley encalla

El PSOE y Podemos siguen con quebraderos de cabeza a cuenta de la ley del sólo sí es sí y la modificación que registraron los socialistas para evitar las rebajas de penas a agresores sexuales que ya suman unos 800 casos. Ahora, en la fase de enmiendas en el Congreso, socialistas y podemitas se han lanzado acusaciones cruzadas a cuenta de la reforma de la norma.

La portavoz del PSOE y también ministra de Educación, Pilar Alegría, ha despreciado las enmiendas presentadas por Podemos a la propuesta socialista para reformar la ley del sólo sí es sí tachándolas de que “no solucionan el problema de los efectos indeseados que provocó la norma”.

Pilar Alegría ha indicado además que "las enmiendas de Podemos, ERC y Bildu son muy similares, por no decir prácticamente idénticas", una insinuación de si había una estrategia conjunta de estas formaciones, y además ha lanzado un correctivo a sus socios de Gobierno.

Para la portavoz del PSOE, que Podemos presente sus enmiendas “es una forma de reconocer que la ley no era perfecta”. “Cuando uno plantea unas enmiendas es porque reconoce que hay un problema, que hay un error y algo que cambiar, lo que sucede es que estas enmiendas no corrigen ese error y desde luego no evitan esos efectos indeseados", ha subrayado Pilar Alegría en un dardo a los podemitas.

Podemos: "el PSOE no tiene justificación para no acordar"

Por parte de Podemos, se ha vuelto a defender la ley del sólo sí es sí y se ha alertado de la intención del PSOE de pactar la modificación con el PP. Para la formación morada, al presentar sus enmiendas, “el PSOE no tiene justificación para no llegar a un acuerdo unitario con Podemos y con formaciones de la mayoría progresista en el Congreso”, sobre la reforma de la norma.

Desde Podemos señalan que con las enmiendas reivindican la ley del 'solo sí es sí'



La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha vuelto a demandar al PSOE que deje de ir “de la mano del PP en contra de un avance feminista, sino que acuerde con la mayoría de la investidura, feminista y plurinacional una mejora en la ley”.

El escollo entre PSOE y Podemos se sitúa ahora en que la formación morada ha registrado un cambio a la proposición de ley de los socialistas, abogando por incluir la violencia y la intimidación como un agravante y no como un subtipo penal, como quiere el PSOE.

Feijóo critica los retrasos en la reforma de la ley

Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha advertido a Pedro Sánchez que “tendrá que explicar a los españoles por qué lleva semanas retrasando la reforma de la ley del sólo sí es sí y prefiriendo proteger antes su coalición de Gobierno que a las mujeres".

El presidente del PP ha criticado que la ministra de Igualdad, Irene Montero, siga siendo miembro del Gobierno, y que el PSOE y sus socios llevan meses para "revertir la ley más lesiva que se ha dictado contra las mujeres en España".

También Feijóo ha recordado que "llevamos semanas sin tener datos actualizados sobre los agresores beneficiados por la ley del sólo sí es sí, y no porque no sigan produciéndose rebajas de penas y excarcelaciones".