Oramas: “El ambiente es irrespirable desde la llegada de Podemos y Vox"

La diputada de Coalición Canaria hace balance de sus 15 años en el Congreso a falta de dos para su salida, que en buena parte justifica por la situación de crispación entre los políticos

La diputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas afronta sus últimos dos meses en el Congreso después de 15 años, pero le dará tiempo a vivir una nueva moción de censura, promovida precisamente por Vox, el partido al que, junto a Podemos, culpa “fundamentalmente” de su sensación de que “el ambiente se ha vuelto irrespirable” en la Cámara Baja.

Deterioro del parlamentarismo

Así lo expuso en una entrevista en Servimedia, en la que mencionó ese deterioro del parlamentarismo como una de las razones de su marcha. “Llevo 15 años en la política nacional y el ambiente se ha vuelto irrespirable. He estado con gobiernos en minoría, del PSOE, del PP, de mayoría absoluta, y yo ya, con mi forma de ser y mi forma de trabajar, este ambiente tóxico e irrespirable no me motiva para para seguir en la política nacional”.

La petición de su partido, CC, de que le apoye con su presencia en el archipiélago, y circunstancias familiares, son los otros motivos de su regreso tras década y media en el Congreso, de la que se enorgullece, ante todo, de haber logrado blindar en el Estatuto de Autonomía de Canarias el Régimen Económico y Fiscal y la pertenencia a la comunidad de sus aguas circundantes, de forma que ningún Gobierno de España podrá legislar sobre uno u otras sin la aquiescencia del Ejecutivo autonómico.

“la política era en el Hemiciclo” y “el debate estaba allí dentro”, con intercambios “durísimos, pero sin faltar al respeto, ni tomar el pelo, ni insultos”

Cuando se le pide que abunde en este diagnóstico de declive del parlamentarismo, Oramas rememora, por un lado, que hace tiempo “la política era en el Hemiciclo” y “el debate estaba allí dentro”, con intercambios “durísimos, pero sin faltar al respeto, ni tomar el pelo, ni insultos”.

Ahora, sin embargo, “con la aparición de las redes sociales y de la inmediatez de las redes sociales y los medios digitales, y que la gente ya no tiene capacidad de nada de más de diez segundos, los periodistas no siguen el Pleno” y “lo más importante es lo que dice el ministro o el portavoz en el pasillo o en el patio". "La anécdota, el insulto... No lo que se está debatiendo dentro”, indicó.

Los extremos

Finalmente, Oramas lamentó que, en un momento determinado, se quebraran las relaciones personales entre diputados de partidos distintos, que pasaron a verse como enemigos. Y, a la hora de asignar culpas, lo tiene claro: “¿Cuándo se rompió todo, la relación personal, y las relaciones políticas (se volvieron) broncas y se montó el espectáculo del Congreso? Pues con la llegada de Podemos y de Vox fundamentalmente”. Con la contribución, también, del “tema catalán”, respecto al cual recordó que el exportavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ya advirtió al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy de “lo que podría pasar”....

...“tema catalán”, respecto al cual el exportavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ya advirtió al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy de “lo que podría pasar”

De Podemos dijo que “han venido a cambiar la política a peor”, por su “crispación”, su “insulto al contrincante” y “esa intolerancia” al otro. Y de Vox comentó que “representa la intolerancia absoluta al que es distinto”, además de la eliminación de las comunidades autónomas y que “otra vez un funcionario siniestro en Madrid, en un despacho, decidiera si un colegio se tiene que hacer en Santa Cruz de Tenerife”.

Oramas imputó a Vox “mentiras intoxicando a la gente, diciendo que nos invaden, que nos quitan los puestos de trabajo, que nos quitan las ayudas sociales”, cuando “no es la realidad, el odio y el rencor al diferente”.

Moción de censura

“Por eso digo que esa moción de censura de Vox, que está basada en engañar a la gente con vídeos falsos, con el odio, con el rencor al diferente... no es la sociedad que queremos que España. Una sociedad que siempre ha sido tolerante. Esa moción de censura es solamente para difundir esas ideas racistas, xenófobas, homófobas, intolerantes”, sentenció la diputada respecto al evento parlamentario que se dirimirá este martes y miércoles, para el que recomendó -antes que ERC- que todos los portavoces lo liquiden lo más rápido posible renunciando a hacer uso de su turno de palabra.