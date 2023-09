Ayuso destroza a Irene Montero y “el negocio del falso feminismo con la Manada”

La presidenta de Madrid cree que no habrá ahora manifestaciones de protesta por la rebaja de pena a un condenado de la Manada en aplicación del sólo sí es sí

La rebaja de pena en aplicación de la ley del sólo sí es sí a uno de los condenados por la violación grupal de la Manada en los San Fermines ha provocado un terremoto con los problemas de la ley impulsada por Podemos y aprobada por el PSOE y el Gobierno. Así, una de las que no se ha mordido la lengua con las catastróficas consecuencias de la ley del sólo sí es sí es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso se ha referido a la reducción de la pena a uno de los condenados de la Manada por la ley del sólo sí es sí impulsada por la ministra Irene Montero que "es curioso que precisamente toda la falacia de este Gobierno con el feminismo, que ha utilizado a las mujeres, empezó especialmente con La Manada y ahora resulta que ha sido la propia Manada la beneficiada".

La presidenta de Madrid ha adelantado en tono irónico que no cree que tendrán lugar las manifestaciones de protesta en la calle como cuando el caso de la Manada: “me gustaría ver las mismas manifestaciones en la calle, pero no sé por qué no las veremos. Me espero que no”.

Ayuso valoraba así la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de rebajar en un año, de 15 a 14 años, la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los cinco condenados por la violación grupal de una joven en Pamplona en 2016, el conocido caso de la Manada de los San Fermines, tras aplicarle la ley del sólo sí es sí.