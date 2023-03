Albert Rivera reaparece y se muerde la lengua: "Sería ventajista opinar ahora"

El exlíder de Ciudadanos reconoce las “dificultades” por las que atraviesa su partido, evita valorar el proceso de su refundación, pero lanza un "puyazo" a buen entendedor.

En medio de la deconstrucción de Ciudadanos, el ex líder de la formación, Albert Rivera, ha roto su silencio para valorar la situación del partido que lideró y colocó como tercera fuerza política nacional. Rivera lo ha hecho sus declaraciones durante el encuentro 'Diálogos para el Desarrollo', junto con el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, justamente en Alicante donde los diputados provinciales de Cs se acaban de marchar del partido.

“Creo que es más elegante y me parece más sensato y coherente, con lo que he hecho de salir del todo de la política, no meterme en el ámbito orgánico” ha resaltado Rivera. Eso sí, ha dejado una puya: "Sería muy ventajista opinar ahora".

"Visto como ciudadano y como consultor o empresario, lo orgánico me queda muy lejos", ha continuado Albert Rivera, al tiempo que ha destacado que los partidos son "herramientas para servir a sociedad, no al revés". "Son los partidos y sus dirigentes los que tienen que tomar decisiones", ha defendido.

El exlíder de Ciudadanos no ha criticado a los que han decidido abandonar el partido y se ha mostrado "respetuoso" con las últimas deserciones. "Creo que uno tiene que ser liberal, yo lo soy en consecuencia, de dejar hacer a los demás, de tomar decisiones”.

“Sólo les deseo, obviamente, lo mejor a los que he compartido trayecto y muchos años de trabajo, especialmente en lugares como Alicante, donde hemos tenido grandes resultados, o la Comunitad Valenciana", ha zanjado Rivera sobre sus ex compañeros.