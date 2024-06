El PP se siente a salvo de Alvise: lo consideran un problema de Vox

Desde el PP no consideran a Alvise Pérez, líder del partido 'Se acabó la fiesta' que irrumpió en el 9J, un "interlocutor" válido. "Nuestros socios son otros", aseguran en Génova 13.

Aunque no se muestran demasiado cómodos al ser preguntados por Alvise Pérez, el líder de Se acabó la fiesta, que irrumpió en el Parlamento Europeo con 3 escaños, los moradores del número 13 de la calle de Génova desvían el foco del problema a Vox. "Alvise come a Vox, es una guerra entre ellos", remarcan a ESdiario fuentes de la dirección nacional de los populares, tratando de denotar ausencia de preocupación ante la llegada de un nuevo partido de derechas.

Sin embargo, tal y como venimos informando desde este periódico, aunque consideren que el fenómeno Alvise no afecta en demasía a la fortaleza electoral del PP -no merma sus resultados-, desde la sala de máquinas liderada por Feijóo llevan estudiando en pormenor la evolución de este partido desde los inicios de la campaña electoral de las europeas. Han concluido los populares, en cualquier caso, que, a pesar de que divide -todavía más- el bloque de la derecha, no representa un peligro electoral para el Partido Popular.

El PP alejado del "populismo"

"Nuestros socios son otros en Europa", aseguran a ESdiario una fuente muy cercana a Feijóo al ser preguntada si consideran a Alvise Pérez un interlocutor válido para negociar y alcanzar acuerdos. No tienen, por consiguiente, en el PP intención alguna de entablar relación con Se acabó la fiesta.

En la misma línea, en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, el portavoz del partido, Borja Sémper, ha señalado que el PP "sigue creciendo por el centro", ofreciendo "estabilidad y políticas sensatas", sin "renunciar a todos aquellos ciudadanos que están hartos y cansados", expresando ese "hartazgo en sentidos de voto muy dispar".

#EnDirecto | El PP, tras ser preguntado por la formación de Alvise Pérez: "Entre populismos de un lado y populismos de otros, está en medio el PP. Para frenar a posiciones extremistas lo que hace falta es más PP" pic.twitter.com/pnMozKQCbe — Europa Press (@europapress) June 10, 2024

En velada alusión a Alvise Pérez y a Vox, ha señalado, además, que "entre populismos de un lado y populismos de otros está en medio el Partido Popular. El populismo que representa a Pedro Sánchez y el populismo que representan ese otro tipo de formaciones políticas", ha manifestado, para insistir en que su formación está "en la centralidad" y "alejado del populismo".