ESpolítica / Sánchez ataca a la Justicia: ¿se puede salir del ‘sanchismo’?

Como cada semana, analizamos en ESpolítica, el programa de debate y entrevistas de ESdiario, las noticias más destacadas del panorama político y económico nacional.

En esta entrega de ESpolítica, moderado por el periodista de ESdiario Hugo Pereira, contamos con el análisis del director del periódico, Benjamín López, y de la periodista Marta Gómez Montero y del sociólogo Alberto Sotillos. Además, entrevistamos a María Jesús del Barco, presidenta de la APM y decana de los jueces de Madrid.

Tal y como hemos informado en ESdiario, esta semana han ocurrido dos eventos de trascendencia en el ámbito judicial de envergadura: por un lado, la publicación en el BOE de la Ley de Amnistía, 48 horas después del 9J europeo; y por otro lado, el ultimátum del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al PP para renovar el CGPJ. Sánchez ha dado quince días a Feijóo, advirtiendo que si no se cumple este plazo, impedirá que el órgano rector de jueces y magistrados realice nombramientos. Esto, según Pedro Sánchez, constituye un "incentivo perverso" para el Partido Popular.

En la misma línea, este jueves, el presidente del Gobierno ha anunciado que si no hay acuerdo a finales de junio, el Ejecutivo propondrá una reforma para desbloquear la renovación del CGPJ: "Será respetuosa con la independencia del poder judicial y plenamente constitucional", ha asegurado.

El director de ESdiario, Benjamín López, analiza en el editorial de ESpolítica la situación actual de España bajo el Gobierno de Sánchez. Así, empieza por hacer alusión a la reciente afirmación de la portavoz de Vox en el Congreso, quien aseveró que "nada distingue a Sánchez de Maduro".

Y aunque esta comparación pueda parecer exagerada, advierte el periodista que el presidente Pedro Sánchez está adoptando medidas que podrían llevar a España por un camino peligroso hacia el autoritarismo. Le acusa de haber perdido el contacto con la realidad y de actuar de manera irresponsable, lo que suscita serias preocupaciones sobre la salud de la democracia en el país.

No solo eso. Un indicio de tal desconexión, continúa la reflexión Benjamín López, se vio tras los resultados de las elecciones europeas, donde el PSOE quedó cuatro puntos por detrás del PP. A pesar de esta clara derrota, Sánchez fue aplaudido por el Comité Federal del PSOE, como si hubiera logrado una victoria. Esta reacción evidencia una falta de reconocimiento de la realidad política, con solo Emiliano García-Page atreviéndose a desafiar el optimismo desmedido y pidiendo una reflexión crítica sobre el futuro de la legislatura.

Entrevista a la presidenta de la APM: así deja en evidencia a Sánchez

Para analizar la actualidad judicial de esta semana, este periódico se ha puesto en contacto con María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y decana de los jueces de Madrid, quien ha concedido una pormenorizada entrevista a ESdiario.

"Aquellos jueces con asuntos relacionados con la amnistía verán en el supuesto concreto la aplicación y si procede o no, dando el oportuno traslado a las partes", comienza explicando la presidenta de la APM el procedimiento para conceder -o no- la amnistía a los encausados por el procés. "Ahora corresponde a los jueces dar traslado a las partes que estén perdonadas en el procedimiento y al Ministerio Fiscal para que hagan sus alegaciones. Y luego cada juez decidirá en cada caso concreto, decidirá si procede o no la aplicación", añade.

Sin embargo, la magistrada, como otra posibilidad, no descarta la paralización de la aplicación de la Ley de Amnistía. "Pueden [los jueces] también decidir el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y esto lo que determina es la suspensión de la aplicación de la de la ley", asevera Del Barco a ESdiario.