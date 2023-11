Los estrategas del PSOE pinchan en hueso: Feijóo se zafa de la trampa de Sánchez

Si el presidente pretendía utilizar los altercados de Ferraz para dividir y amedrentar al PP ha conseguido el efecto contrario: exhiben unidad y determinación frente a la amnistía.

Alberto Núñez Feijóo- que se ha olido a la legua la "encerrona" de Sánchez- ha señalado este miércoles desde el Senado que "la violencia no tiene cabida en Democracia y su impunidad tampoco" para advertir a renglón seguido que "cuando pretendes amnistiar la violencia no puedes dar ningún ejemplo".

Unas palabras que llegaban mientras desde la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso proclamaba que " con los ultras no voy ni a la vuelta de la esquina" y no solo condenaba los "actos vándalicos" frente a Ferraz si no que pedía detenciones. Unas palabras, por cierto, prácticamente idénticas a las pronunciadas por el presidente andaluz, Juanma Moreno.

El PP sin embargo recuerda que los que ahora se "escandalizan" por lo que ha pasado en Ferraz, son los mismos que no solo no condenaban las protestas frente a las sedes del PP en 2004 o que se rodeara el Parlamento andaluz en la investidura de Moreno

Precisamente este domingo veremos juntos y exhibiendo unidad a Feijóo y a Ayuso en la protesta que ha convocado su partido en la Puerta del Sol contra la amnistía dentro de las movilizaciones que van a tener lugar ese día en todas las plazas de España.

Una reacción en tromba que llegaba desde todos los ámbitos del Partido Popular con la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra o el coordinador general Elías Bendodo, condenando las actuaciones de unos "agitadores profesionales "que al fin y a la postre, señalan desde el PP, hacen el caldo gordo a Pedro Sánchez.

Sánchez se ha organizado este miércoles su particular "operación imagen" tirando de victimismo.

El presidente del Gobierno en funciones pretendía también que con esta estrategia - asimilar al PP con Vox y con los ultras de Ferraz - restar fuerza a las legítimas manifestaciones de los próximos días y disuadir a muchos ciudadanos de acudir a unas protestas que cada vez tienen un carácter más transversal y multitudinario.

De hecho, a Sánchez ha tardado muy poco en vérsele el plumero y en utilizar los altercados de Ferraz en beneficio propio. El líder del PSOE ha visitado a los trabajadores de la sede socialista madrileña y ha asegurado que estas actuaciones violentas hacen más necesaria que nunca su investidura.

