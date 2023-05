Almeida planta cara a Sánchez y avisa que Madrid “dará esperanza a toda España”

A pocos días del 28M, Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, asegura en ESdiario que Pedro Sánchez "se ha equivocado" al elegir a Madrid "como enemigo" por ser el "espejo" de sus políticas.

A pocos días de las elecciones autonómicas y municipales del 28M, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, se enfrenta a las preguntas de este periódico con unas encuestas favorables que le otorgan la victoria y la consecuente posibilidad de proseguir al frente de la alcaldía de Madrid.

Pregunta- Alcalde, gracias por atender a ESdiario.

Respuesta- Encantado de estar con vosotros.

P- ¿Está cansado? Se le ven los ojos cansados, un poco de ojeras incluso…

R- Es que el debate de ayer... llegas tarde, la tensión de la preparación, no dormí del todo bien porque la adrenalina es difícil descargarla. Pero estoy en plena forma, lo puedo garantizar.

P- ¿Qué se vota en este domingo? ¿Echar a Sánchez de la Moncloa o mejorar la ciudad de Madrid y mejorar la Comunidad?

R - La primera clave en la que se vota el domingo es quién va a gobernar la ciudad de Madrid y la Comunidad los próximos 4 años y, por tanto, que las dos únicas opciones son un Partido Popular fuerte y que pueda gobernar y que dé garantías de estabilidad o, lo vimos el lunes en el debate, un Sotomayor de la vida, Rita Maestre y Reyes Maroto. Son las dos únicas alternativas.

P- Parece que está apelando al voto útil.

R- No, no es que estemos apelando al voto útil porque seamos la única alternativa. Es que vivimos el mejor momento de Madrid que nunca hemos conocido y lo que tenemos que hacer es consolidarlo. Sólo lo podemos consolidar desde la vocación mayoritaria que debemos tener en el PP y contar con todos los madrileños.

¿Y la segunda clave?

La segunda es que Madrid es la capital de la nación. Y lo que pasa en Madrid resuena en toda España. Convendría, a mi juicio, que desde Madrid diésemos un mensaje claro de cara a las elecciones generales que son dentro de 6 meses. Vivimos un proceso de degradación institucional y democrática sin precedentes. Y, por lo tanto, los madrileños, conscientes de la responsabilidad que es ser capital de España, queremos también transmitir un mensaje de esperanza y confianza al conjunto de la nación.

P- ¿Cree, por tanto, que lo que ocurra en las elecciones de Madrid capital va a tener influencia de las elecciones generales de diciembre?

R- Sin duda. Yo creo que si en Madrid somos capaces de transmitir un mensaje de ilusión, de esperanza, de que es posible restaurar las bases de convivencia constitucional que nos dimos en 1978, que no nos tenemos que resignar al sanchismo, no sólo estaremos eligiendo la mejor forma de gobierno para la ciudad de Madrid sino también transmitiendo ese mensaje para el conjunto de los españoles.

P- El otro día la presidenta Ayuso nos dijo a ESdiario que Sánchez ha maltratado Madrid. ¿Usted también lo piensa? Usted dijo que en Madrid hay un alto grado de rechazo hacia él. ¿Por qué?

R- Por dos razones. En primer lugar es porque a los madrileños no nos gusta el autoritarismo. La forma de entender el poder de Pedro Sánchez es autoritaria y contraria al interés general. Ahora que estamos con el debate de las viviendas yo digo que la única vivienda que le interesa a Pedro Sánchez es la suya, el Palacio de la Moncloa. El resto de las viviendas para los españoles le es indiferente. Si no, no banalizaría de esa manera. En segundo lugar, porque Sánchez siempre vive en función de sus enemigos. Y ha elegido de enemigo Madrid, a la ciudad y a la Comunidad. Cualquier problema que tenga España, la culpa es de Madrid; cualquier cosa que pase en España, la culpa es de Madrid. Llevamos cinco años teniendo que aguantar ese discurso.

P- ¿A qué se refiere? ¿Tiene hechos concretos para demostrar lo que dice?

R- Sí, claro. No había comité de expertos durante la pandemia; estado de alarma únicamente para la Comunidad de Madrid; en Presupuestos Generales del Estado la inversión per cápita es 100€ inferior la que tiene un madrileño respecto a la que tiene un catalán; el caos de las cercanías y discursos que no ayudan a que en España tengamos una convivencia mejor. Y eso desde Madrid tomamos nota y pasamos factura donde hay que hacerlo, en las urnas.

P- Pero, ¿por qué, Alcalde? ¿Por qué Pedro Sánchez puede tener esa inquina hacia Madrid?

R- Por dos razones. Una, porque somos el modelo que ejerce de contrapeso en términos políticos y de gestión al gobierno de Pedro Sánchez; porque no hay un modelo de gestión que ejemplifique mejor el fracaso del sanchismo que lo que ha pasado en la ciudad y Comunidad de Madrid. Porque él sabe que somos el espejo donde los españoles ven que puede haber un buen Gobierno frente a lo que tenemos con Pedro Sánchez. Y, en segundo lugar, como decía, Pedro Sánchez sólo entiende la política desde la confrontación y, por tanto, desde la necesidad de buscar enemigos constantemente. Y ha elegido como enemigo a Madrid y se ha equivocado gravemente.

P- Ha relacionado usted a Sánchez con el autoritarismo. Y eso son palabras mayores…

R- No discuto que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno gracias a los mecanismos democráticos que hay en la Constitución y, por tanto, en primer lugar, por una moción de censura y, en segundo lugar, por las elecciones de abril y noviembre de 2019.

P- ¿Y por qué dice que es autoritario?

R- Porque la fiscalía, ¿de quién depende? Porque coloniza el CIS con José Félix Tezanos; porque en el Tribunal Constitucional ha colocado al que fue su ministro de Justicia; porque coarta cualquier independencia que pueda tener cualquier organismo; porque ataca a los empresarios sin pudor; porque los organismos independientes que hay y que resisten, por ejemplo el Banco de España y la Airef, son criticados sistemáticamente por el Gobierno; porque niega cualquier interlocución al líder de la oposición; porque durante la pandemia cerró inconstitucionalmente el Congreso de los Diputados. Sí, tiene una forma autoritaria de entender el ejercicio de la política, pero eso no es incompatible con haber sido elegido democráticamente.

P- Más cuestiones sobre política nacional. ¿Qué se debería hacer con Bildu: instar a su ilegalización como pide Ayuso o evitar que exterroristas vayan en sus listas como pide la dirección nacional del PP?

R- Hay una posición que es unívoca: es un escándalo lo de Bildu. Es un escándalo que en estos momentos Bildu tenga políticamente el papel que tiene en la estabilidad del Gobierno y la dirección de las políticas nacionales. Por tanto, desde el punto de vista político, nos repugna que Bildu esté presente en la forma que está presente y se permita la chulería de llevar a 44 terroristas. A mí me repugna, aún más, que Pedro Sánchez pacte con ellos porque a los de Bildu les conocemos y los de Bildu son lo que son, pero lo indecente es que Pedro Sánchez pacte con ellos. Y desde el punto de vista legal, lo que nosotros planteamos es que tiene que haber un marco legal que impida, de cualquier manera, que se puedan presentar terroristas en las listas electorales de Bildu. Y en caso de que Bildu incumpla ese mandato legal habrá que ir con todas las consecuencias.

P- Es decir, ilegalización, no; pero que no se presenten terroristas en las listas, sí.

R- Desde luego no puede volver a pasar.

P- Dijo Rita Maestre que si renueva usted en el Ayuntamiento junto con Vox, gobernarán los que gritan "mono" a Vinicius…

R- A continuación dijo que iba a pactar sin ningún problema con Roberto Sotomayor que el día anterior había gritado, de forma desaforada en un mitin, que la periodista Ana Rosa Quintana era una corrupta a la que iba a quitar la medalla del Ayuntamiento de Madrid. Es el doble rasero que tiene siempre la izquierda. Creen tener el monopolio de ser buenas personas, de ser los que quieren ayudar a los demás y se consideran en una suerte de superioridad moral.

P- ¿Pero qué quiso decir Rita Maestre con ese comentario?

R- Quiere ser alcaldesa a cualquier coste y precio, le da igual el precio que tenga que pagar para ser alcaldesa, como le da igual a Pedro Sánchez el precio que ha tenido que pagar para ser presidente del Gobierno.

P- Más allá de las palabras de Maestre, ¿cree que España es un país racista? ¿Cómo se tienen que gestionar estos gritos en los campos de fútbol?

R- No, España no es un país racista ni mucho menos. Es un país de acogida, que fue de emigración y ahora de inmigración. Ahora el proceso de convivencia y acogida es bueno. Madrid es un gran ejemplo de tolerancia y acogida con los brazos abiertos, pero es cierto que hay comportamientos racistas. Lo que hay que hacer es no estigmatizar al conjunto de la sociedad española, perseguir a los que tienen comportamientos intolerables con el racismo y con la xenofobia. Yo apuesto por preservar el carácter abierto de los españoles y de la sociedad española y perseguir, sin ninguna duda, aquellos comportamientos intolerantes y racistas, que los hay, eso es cierto.

P- ¿Se arrepiente de haber dicho que el ministro Bolaños era un okupa en Sol?

R- Es una descripción bastante gráfica, ¿no? Creo que en el debate político no pasa nada por describir, que es lo que yo hice, diciendo que Bolaños era un okupa. Después de lo que vemos y escuchamos en el debate político, donde Bolaños me llama mafia, Rita Maestre dijo que soy un alcalde que odia los árboles...hay que ser infantil para decir que uno odia los árboles. Así que decir simplemente que porque uno se cuela en el acto de la Comunidad de Madrid, donde se le acoge, pero que ya trate de subir a la tribuna a toda costa, me parece que la izquierda se lo tiene que hacer mirar.

P- Pero es un ministro del Reino de España…

R- Sin duda es un ministro del Reino de España, pero en España somos todos iguales. Lo digo porque el protocolo se aplica a todo el mundo por igual y no por ser ministro tienes que tener un trato especial y diferenciado.

P- ¿Por qué Podemos es un pozo sin fondo de odio y de controversia?

R- Porque sólo vive del enfrentamiento, de la confrontación, del señalamiento, del hostigamiento. No tiene más política que la supervivencia a toda costa y, para eso, lo que tiene que hacer es generar el odio que le permita tener un electorado que le garantice seguir en las instituciones. Pero no tiene más proyecto que ofrecer a los españoles que el enfrentamiento. Lo fue desde el principio y lo sigue siendo ahora con Pablo Iglesias que es el que sigue mandando en Podemos.

P- ¿Qué hace Pablo Iglesias?

R- El otro día dije que Roberto Sotomayor era el títere de Pablo Iglesias porque es el macho alfa en Podemos, es el que marca toda la estrategia. Todos sabemos quién es Pablo Iglesias, de qué cloacas ideológicas ha bebido a lo largo de su vida y cómo se ha comportado. Por lo tanto, que a nadie le sorprenda la definición de Podemos como un pozo de odio sin fondo que ojalá no tuviera cabida en la escena política española porque los españoles no le dieran representación ni en la Asamblea de Madrid ni en el Ayuntamiento.

P- Es decir, ¿cree que al candidato de Podemos al ayuntamiento de Madrid le dirige Pablo Iglesias?

R- No tengo ninguna duda de que Roberto Sotomayor preparó sus payasadas en la dacha de Galapagar.

Si quiere ver la entrevista completa a José Luis Martínez-Almeida lo puede hacer desde aquí: